Fazzoletti di carta contro l'influenza, il suggerimento dell'OMS

Inverno, tempo di influenza e malanni di stagione. L’ultimo bollettino della sorveglianza epidemiologica RespiVirNet (fonte: epicentro.iss.it), coordinata dall'Istituto superiore di sanità (Iss) in collaborazione con il Ministero della Salute, segnala un aumento dei casi di influenza che, nella prima settimana di gennaio, ha coinvolto circa 667mila persone.

Lo scorso anno, nello stesso periodo, la curva dell'incidenza cominciava, invece, la sua discesa. A fine dicembre, i più colpiti sono stati i bambini sotto i 5 anni, con un’incidenza di 28,3 casi per mille assistiti. Tra le regioni più interessate figurano Lombardia, Liguria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania e Sardegna, mentre Basilicata e Calabria non hanno attivato la sorveglianza epidemiologica.

Come usare i fazzoletti monouso

Cosa possiamo fare per limitare i contagi? Una buona abitudine è l’utilizzo di fazzoletti di carta usa e getta, raccomanda l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms). I fazzoletti monouso, essendo progettati per un utilizzo singolo, consentono di ridurre efficacemente la circolazione di virus e batteri. A differenza di quelli in stoffa, che possono trattenere i germi a lungo e favorirne la diffusione, i fazzoletti di carta garantiscono maggiore igiene e sicurezza.

Per un uso corretto, l’Oms consiglia di gettare immediatamente il fazzoletto usato in un cestino dotato di coperchio e di non lasciarlo in tasche o superfici condivise, dove potrebbe venire a contatto con altre persone. Studi dei CDC (Centers for Disease Control and Prevention) confermano che i fazzoletti monouso riducono significativamente la diffusione dei virus respiratori.

Buone pratiche anti-influenza

Oltre all’uso dei fazzoletti monouso, altre misure possono aiutare a prevenire la diffusione dell’influenza e di altre malattie respiratorie.

Lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi: uno studio pubblicato su The Lancet ha dimostrato che una corretta igiene delle mani riduce il rischio di infezioni respiratorie del 21%.

Coprire naso e bocca quando si starnutisce o si tossisce, tenendo una distanza dagli altri, in particolare se non si ha un fazzoletto a disposizione.

Evitare il contatto ravvicinato con persone malate o con sintomi influenzali.

Arieggiare gli ambienti chiusi regolarmente per migliorare la qualità dell’aria e ridurre la concentrazione di agenti patogeni.

Vaccinarsi contro l’influenza stagionale, soprattutto per i gruppi a rischio, quali anziani e persone con patologie croniche.