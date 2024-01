Favola per il palato. La mortadella Palmieri è ’Top Italian Food’

Salumificio Palmieri, storica realtà di San Prospero (Mo) tra le più rilevanti nel panorama dei salumi italiani, è stata inserita nella Top Italian Food 2024 di Gambero Rosso, la pubblicazione dedicata ai migliori prodotti delle eccellenze agroalimentari italiane. Ben due i prodotti dell’azienda che hanno ottenuto il riconoscimento: Mortadella Favola l’Originale (nella foto) e lo Zampone Corte dei Pico. Gli esperti di Gambero Rosso hanno scelto le referenze dopo approfondita degustazione, decretandone l’indiscussa alta qualità.

Giunta alla sua ottava edizione, Top Italian Food raccoglie oltre 2.000 prodotti di eccellenza del made in Italy e consente alle aziende di distinguersi sui mercati nazionali e internazionali. Tradotta in inglese e cinese, la guida gode di ampia diffusione sui mercati internazionali, mette in risalto le aziende presso gli operatori di settore e i consumatori target di Gambero Rosso: un pubblico gourmet, interessato tanto alle tendenze quanto al territorio e alla tradizione.

"È per noi motivo di orgoglio ricevere questo riconoscimento – commenta Margherita Palmieri, Marketing Manager e rappresentante della quarta generazione della famiglia Palmieri –. Mortadella Favola e Zampone Corte dei Pico rappresentano appieno la tradizione artigianale di Salumificio Palmieri, un’azienda che produce prodotti premium, ricercati sul piano enogastronomico, provenienti da sole carni italiane e realizzati ancora oggi con metodo artigianale".

Mortadella Favola è la prima al mondo insaccata nella cotenna ed è un brevetto Palmieri. La citazione nella guida permette all’azienda di utilizzare per 12 mesi il bollino di qualità Top Italian Food 2024 sul packaging del prodotto premiato e nelle attività di comunicazione e promozione correlate. La selezione è disponibile nelle sezioni dedicate su gamberorosso.it e gamberorossointernational.com