Fast and Furious, quante auto sono state distrutte da Vin Diesel? Mille dollari per guardare tutta la saga

Roma, 7 maggio 2023 - Quanti incidenti ci sono nella saga dei film 'Fast and Furious'? È quanto vuole sapere il sito finanziario americano FinanceBuzz, disposto a pagare 1.000 dollari se qualcuno riuscisse a calcolare i danni economici alle varie vetture utilizzate nelle riperse.

Ma non è per tutti, infatti il prescelto per stare i poltrona a guardare film deve essere un "esperto di sinistri stradali" pronto a scrutare ogni pellicola della serie con Vin Diesel dal 2001 fino ai giorni nostri, individuando tutti i danni causati dagli incidenti.

Altra richiesta di FinanceBuzz, per ottenere la ricompensa, è sapere se il numero di auto distrutte nei film è aumentato o diminuito nel corso degli anni, allo scopo di utilizzare i dati raccolti per simulare quale impatto assicurativo avrebbe la guida spericolata messa in scena nei film.

Per proporsi c'è tempo fino al 19 maggio, ma bisogna dimostrare di essere in grado di poter guardare, in streaming o in dvd, tutti i capitoli della saga e di poter andare al cinema a vedere l'ultimo 'Fast X', in uscita tra dieci giorni.