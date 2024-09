Fashion Week. A Milano sfila un’estate infinita

Un calendario fitto di eventi, sfilate, presentazioni e iniziative di ricerca e visionarie quello della Milano Fashion Week, organizzata dalla Camera Nazionale della Moda e dal suo presidente Carlo Capasa impegnato al massimo per valorizzare (e scoprire) i nuovi talenti dello stile e a portare in alto il nome del Made in Italy. Aspettando la prima sfilata di martedì 17 – con il gran finale di Hui domenica 22 – ecco che in tanti si ritroveranno sempre nel primo giorno di sfilate al mattino in Palazzo Marino per la XXIV edizione del premio ’Chi è Chi Fashion Community Awards’, in Sala Alessi, con la direttrice Cristiana Schieppati a consegnare i preziosi riconoscimenti.

Tra i premiati Diego Della Valle, Federico Marchetti, Laura Burdese, Martina Strazzer, Renzo Rosso e Pierpaolo Piccioli che riceverà il riconoscimento alla carriera. Una compagine prestigiosa per l’iniziativa che la direttrice Schieppati col suo giornale on line porta avanti con tenacia ed orgoglio e che da sempre dà il via alla danza dei defilè. Che già il primo giorno alla Pelota vedranno in passerella i modelli di Iceberg, marchio glorioso della moda italiana ancora completamente in mano alla famiglia Gerani, che festeggia 50 anni di gloria.

Sempre dal primo giorno si apre a Palazzo Giureconsulti il ’Fashion Hub’ di Camera Moda dedicato a tutto il pubblico degli addetti ai lavori, ma anche ai cittadini con le proposte dei giovani creativi che trovano così gratuitamente la loro vetrina internazionale. Operazione illuminata che fa ancora più di Milano una delle capitali del fashion internazionale.

E siccome si presenta l’estate 2025, logico che ci siano alla ribalta le collezioni mare, di costumi da bagno e copricostumi, borse di paglia e parei di molti brand: da Raffaella D’Angelo che esalta l’artigianalità delle lavorazioni dei suoi pezzi bechcouture con fantasie floreali su cui spicca il blu intenso delle genziane, a Cristina Ferrari specialista dei costumi da bagno che si trasformano in body da sera.

E poi il debutto in passerella della prima collezione Fracomina Beachwear e quello del total look del marchio Autentica 504 famoso per le sue tenere mini bag anche questo per la prima volta alla Milano Fashion Week alla Tenda di via Solferino. Simonetta Ravizza per l’estate 2025 presenta la ’sua’ Africa con spencer di suede color miele e delicate gonne di mussola di cotone con ricami e pizzi in total white. Torna in passerella per la seconda volta Twin Set in via San Luca sempre nel primo giorno come pure in Corso Monforte l’energia trendissima di Maryling.

Non mancherà di suscitare interesse l’evento in via Senato di mercoledì 18 con le meraviglie tessili del distretto cinese di Keqiao con in passerella quattro brand emergenti di quel Paese. Perché la Milano Fashion Week dimostra di aver la capacità di guardare lontano nel mondo. Nel segno dell’intenazionalità delle passerelle milanesi anche la presenza della nuova collezione ready to wear del marchio Sirivannavari, etichetta di lusso fondata dalla Principessa Sirivannavari di Thailandia che presenterà nella Residenza Duomo nel pomeriggio del 18 settembre.