Impara a organizzare la valigia per una partenza a zero stress

Quando c’è da fare la valigia, gli stati d’animo possono essere contrastanti. Da un lato, infatti, si è contenti assaporando già l’aria di libertà e la spensieratezza di un viaggio e di una vacanza. Dall’altro, però, si può essere in difficoltà non sapendo bene come organizzare la valigia per portarsi ciò che occorre per il periodo in cui si sta fuori. C’è il rischio di stressarsi più del dovuto e di dimenticare alcune cose fondamentali o sovraccaricare trolley, borse e zaini.

Lista

Innanzitutto sarebbe bene prendersi un po’ di tempo per fare un elenco di tutto ciò che può servire, dall’abbigliamento ai prodotti per l’igiene personale fino ai dispositivi elettronici e ai caricabatterie. In questo modo si avrà un quadro chiaro e si potrà procedere a spuntare i singoli articoli man mano che si mettono in valigia.

Regole

Attenzione se si deve prendere un volo. In questo caso, ancor prima di capire come organizzare la valigia, è opportuno controllare le restrizioni per il peso e per le dimensioni del bagaglio fissate dalla compagnia aerea con cui si viaggerà. È bene verificare tutto preliminarmente ed eventualmente correre ai ripari finché si è in tempo, in modo da non avere inconvenienti una volta giunti al gate dell’aeroporto.

Vestiti

Non ha senso portarsi dietro tutto l’armadio o quasi, anche se l’idea può essere rassicurante per alcuni, ma sicuramente è impraticabile. Non ci sono troppe alternative: bisogna fare un’accurata cernita. Scegli i capi e gli abiti che possono essere adeguati al tipo di luogo in cui andrai e al genere di attività che prevedi di fare. L’ideale sarebbe mettere anche due o tre abbinamenti o vestiti passepartout, versatili, adatti a più occasioni, risparmiando prezioso spazio in valigia.

Metodo

Cerca di piegare gli indumenti nel modo per te più congeniale e funzionale. Alcuni preferiscono piegare i singoli capi, altri optano per arrotolarli ad hoc per ridurre le possibili pieghe e per fare posto a qualcosa in più nel bagaglio. Tendenzialmente i capi e gli oggetti più pesanti dovrebbero stare sul fondo. Un altro suggerimento è quello di impacchettarli separatamente, magari in base al genere (per il giorno, per la sera, per il tempo libero, per la notte…), in modo da proteggerli durante il viaggio e avere tutto a portata di mano, quando si sarà giunti a destinazione e ci si sarà sistemati presso la struttura in cui si soggiornerà.

Accessori

Capire come organizzare la valigia non può prescindere anche da una minima organizzazione degli accessori. Cinture, cravatte, gioielli, foulard, sciarpe, cappelli, visiere e quant’altro dovrebbero essere sistemati in piccole tasche del bagaglio, in buste apposite o sacchetti sottovuoto per tenerli al sicuro.

Borsa a mano

Se devi preparare anche il bagaglio a mano in vista di un volo, ma anche per altri generi di spostamenti con mezzi diversi, potrebbe essere utile predisporre a parte una borsa con un paio di cambi essenziali (nel caso ci fossero ritardi, smarrimenti, disguidi o altri inconvenienti con il bagaglio principale), prodotti per l'igiene personale e cosmetici, documenti importanti e dispositivi elettronici.