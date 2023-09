La ricetta del primer viso fai da te con pochi ingredienti naturali e low cost

Il primer è un prodotto cosmetico utilizzato come base prima dell'applicazione del trucco: serve a preparare la pelle e a migliorare la durata, l'uniformità e l'aderenza del make-up. In commercio ce ne sono diversi tipi, ma anche in casa è possibile realizzare con pochi ingredienti un buon primer viso fai da te, ottenendo un prodotto naturale e poco costoso, purché sia adatto al tuo tipo di pelle e alle tue esigenze specifiche.

Caratteristiche e proprietà

Il primer aiuta a creare una superficie uniforme sulla pelle, riducendo la comparsa di pori dilatati, rughe sottili e imperfezioni. Questo permette al trucco di aderire meglio alla pelle facendola apparire più liscia. Alcuni tipi di questo cosmetico contengono ingredienti idratanti che aiutano a mantenere l’epidermide idratata durante l'applicazione del trucco: sono particolarmente utile per chi ha la pelle secca. Quelli opachi, che donano un effetto mat, aiutano a controllare l'oleosità della pelle, riducendo la lucidità e il rischio che il trucco si sciolga o sbiadisca nel corso della giornata. Il primer, inoltre, crea una barriera tra la pelle e il make-up, impedendo al trucco di essere assorbito dalla pelle e favorendo una maggiore durata, un aspetto particolarmente utile per il trucco degli occhi e delle labbra, nonché una migliore resa dei colori, facendoli apparire più vibranti e duraturi (soprattutto nel caso di ombretti e rossetti).

Ingredienti

Per creare un buon primer viso fai da te autonomamente, in casa, ti servono alcuni prodotti: - crema idratante: scegli una crema idratante leggera e priva di oli, che sarà la base del tuo primer; - gel di aloe vera: questa sostanza è ottima per lenire la pelle e creare una barriera protettiva tra la pelle e il trucco; - olio di jojoba o olio di cocco (a piacere): se hai la pelle secca, puoi aggiungerne alcune gocce per aumentare la capacità idratante del primer; - fondotinta (a piacere): puoi anche aggiungere una piccola quantità di foundation dello stesso colore della tua pelle per creare una base uniforme; - piccolo contenitore per conservare il tuo primer fatto in casa.

Preparazione

Assicurati che il contenitore sia pulito e disinfettato per evitare contaminazioni. Misura gli ingredienti. Inizia con una quantità di crema idratante equivalente a una noce. Aggiungi una quantità equivalente di gel di aloe vera. Se vuoi aggiungere olio, mettine solo una o due gocce. Per il fondotinta, aggiungi eventualmente solo una noce di prodotto. Mescola bene tutto quanto usando un cucchiaino pulito o un bastoncino. Devi ottenere una consistenza uniforme. Tutti gli ingredienti devono essere ben incorporati. Prima di utilizzare il tuo primer viso fai da te, fai un piccolo test su una piccola area della pelle per assicurarti che non ci siano reazioni allergiche o irritazioni. Lascia agire per qualche minuto e osserva la tua pelle. Applica il primer sulla pelle pulita e idratata prima di applicare il trucco. Lascialo asciugare per alcuni minuti prima di procedere con il trucco. Conservalo poi in un luogo fresco e buio. Assicurati di chiudere bene il contenitore dopo ogni uso.