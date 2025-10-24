Fantozzi, l’antieroe. Un mito in mostra a Grand Tour Italia

In un periodo in cui le mostre immersive e multimediali dominano il panorama espositivo, Grand Tour Italia lancia una sfida da Bologna, attraverso una rassegna ’analogica’, fatta di oggetti, documenti e memorabilia vintage. Protagonista della retrospettiva, Ugo Fantozzi, iconico antieroe del cinema italiano, nato dalla fantasia di Paolo Villaggio. ’Fantozzi!!! Una mostra pazzesca’ – curata da Luca Bochicchio e allestita grazie all’imponente collezione privata di Guido Andrea Pautasso – offre uno sguardo unico sulla parabola del ragionere sottomesso e sfortunato, nonché sull’impatto che la sua figura ha avuto nella cultura nazional-popolare italiana e persino nella lingua. Si pensi, ad esempio, all’aggettivo fantozziano o alle espressioni ’mutandoni ascellari’ e ’direttore megagalattico’, entrati ormai nell’uso comune.

Il percorso espositivo, aperto fino al 29 marzo, comincia dai libri che hanno dato vita al personaggio. A partire dal primo volume, pubblicato nel 1971, seguito quattro anni dopo dalla pellicola che consacrò Fantozzi a uno dei perdenti più amati nell’immaginario collettivo. L’esibizione propone oltre un centinaio di locandine cinematografiche d’epoca, fotobuste, riviste, brochure, fotografie, fumetti, dischi e audiocassette. Su una parete attigua ai pannelli si può assistere alla proiezione de ’La corazzata Potëmkin’, capolavoro del 1925 di Sergej Ejzenštejn. Inclusione non casuale perché la pellicola sovietica ispirò ne ’Il Secondo Tragico Fantozzi’, diretto da Luciano Salce, una delle scene memorabili della saga.

La mostra vuole essere un tributo anche al genio di Paolo Villaggio, inventore di un personaggio tragicomico, perennemente in bilico tra il patetico e il grottesco, e di tante altre intramontabili maschere della commedia umana. Dal compagno di disavventure Filini, all’esuberante signorina Silvani, passando per Calboni, volgare approfittatore e seduttore da strapazzo. Con un sottile rimando alle avventure di Giandomenico Fracchia, altra creatura di Villaggio, che possono essere considerate a buon diritto, lo spin off di Fantozzi.

L’esposizione è visitabile dal giovedì alla domenica, dalle 11 alle 23, negli spazi di Grand Tour Italia. L’ingresso è gratuito, fino a esaurimento posti.