Spunta l’irriverente Fantapapa: come si gioca. Gli iscritti sono già migliaia

Città del Vaticano, 23 aprile 2025 – Per qualcuno sarà blasfemo, ma sono già migliaia gli italiani già iscritti al Fantapapa, una versione ‘ecclesiastica’ del Fantasanremo e Fantacalcio (ma senza denaro in ballo), dove ci si improvvisa profeti di conclave. A bara ancora aperta, è spuntata la piattaforma fantapapa.org per giocare a indovinare il futuro pontefice. “Non si scommettono soldi e non si vince niente, solo la gloria, la canoscenza e forse un posto da vaticanista in qualche giornale – recita il manuale per i giocatori – puoi creare una lega con i tuoi amici, oppure unirti a una lega esistente”.

Come si gioca

Ma come funziona? Ogni giocatore o lega deve scegliere la sua squadra di 11 cardinali, stesso numero dei calciatori di un team calcistico. Serve poi nominare un capitano, che sarà il cardinale indicato come “il più papabile”, opposto al portiere, quello che invece si ritiene “ineleggibile”.

(L’articolo continua sotto il post)

Il sistema prevede una serie di bonus e di malus. Già comporre la formazione dà diritto a 100 punti. Se il capitano della squadra viene citato in uno dei principali giornali italiani e internazionali si guadagnano 50 punti. Se sarà eletto effettivamente papa, i punti sono 1000. Qualora invece dovesse essere scelto uno dei titolari, la squadra otterrebbe 500 punti. E’ possibile anche scegliere un cardinale Jolly, che dà diritto a 250 punti in caso di elezione, a 25 in caso di citazione.

Ed ecco la piccola perla: in caso di elezione del proprio portiere, i giocatori perderanno mille punti. Per ogni citazione sui media dell’ineleggibile i punti persi saranno 100.

Fantapapa mette a disposizione una lavagna tattica su cui indicare anche il numero di fumate per l’elezione, il giorno della settimana, l’ordine religioso, se porti o meno gli occhiali e se sia di area riformista o conservatore.

Importante: i punti verranno assegnati solo dopo l’extra omnes (‘fuori tutti’), l’imperativo che segna l’inizio effettivo del conclave, quando nel consesso cioè saranno rimasti solo i cardinali elettori. Si possono sfidare tutte le altre leghe e anche la lega dei propri amici.

I più papabili

Al momento le scelte degli iscritti ricadono in maggioranza su Pietro Parolin, segretario di Stato. Segue il presidente della Cei Matteo Zuppi, quindi il congolese Ambongo Besungu, il filippino Antonio Luis Tagle, e il patriarca di Gerusalemme Pietro Pizzaballa.