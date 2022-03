Instagram lancia ufficialmente il Family Center

Dopo aver più volte promesso nuovi strumenti per il controllo degli account dei ragazzi e le numerose critiche ricevute dopo l’inchiesta del WSJ sui possibili danni che l’utilizzo della piattaforma di Meta può provocare negli adolescenti, Instagram lancia ufficialmente – per ora solo negli Stati Uniti – il Family Center. Si tratta di una serie di strumenti che consentono a genitori e tutori legali di monitorare dal proprio smartphone quello che i più piccoli fanno sul social network.

La nuova feature sarà lanciata nei prossimi mesi anche nel resto del mondo, Italia compresa.



Come funziona il Family Center di Instagram

A dare l’annuncio del nuovo Family Center di Instagram è Adam Mosseri, Head of instagram, con un post su Twitter. Il nuovo tool – come si legge nel comunicato rilasciato sul postblog di Meta - metterà a disposizione di genitori e tutori legali numerosi strumenti per controllare le attività dei ragazzi sul social network.



Attivando il Family Center sarà possibile conoscere il tempo che i ragazzi trascorrono su Instagram, ricevere una notifica quando gli adolescenti postano un nuovo contenuto o segnalano un profilo e visualizzare gli account seguiti dai ragazzi e i loro follower.

Per il momento saranno i più piccoli a dover avviare la supervisione tra le impostazioni dell’app sul proprio smartphone, ma dal prossimo giugno – fa sapere Meta – potranno farlo direttamente genitori e tutori legali. Sempre, però, con il consenso dei ragazzi.

Nei prossimi mesi – si legge sempre nel comunicato di Meta – saranno aggiunte altre funzionalità come quella che consente ai genitori di impostare gli orari di utilizzo di Instagram (come accade per Family Link di Google) e la possibilità per più di un genitore di supervisionare l'account dei ragazzi.



A disposizione dei più grandi ci sarà anche un nuovo centro educativo in cui trovare numerose risorse – come pareri di esperti, articoli, video e suggerimenti – per migliorare la comunicazione con gli adolescenti dei social media.