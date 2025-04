Famiglia Rana e Marras. Il matrimonio perfetto di sapori unici e design

C’è chi al settimo anno si lascia rompendo più di un piatto, c’è chi invece al settimo anno rinnova le promesse di felicità e gusto, rigorosamente in cucina! Arrivati alla settima golosa edizione, si rafforza sempre più il sodalizio creativo tra le Famiglie Rana e Marras, continuando a incantare gli ospiti grazie a uno degli appuntamenti più attesi e suggestivi del Fuori Salone milanese. Un incontro tra moda e sapori, dove il genio visionario di Antonio Marras si intreccia con l’eccellenza culinaria dello chef Francesco Sodano del Ristorante Famiglia Rana (1 Stella Guida Michelin) di Verona.

Lo spazio diventa un universo onirico e avvolgente per regalare indimenticabili emozioni, grazie alla reciproca contaminazione di espressioni artistiche: cucina, moda e design. Nella magica cornice dello showroom NonostanteMarras, dove la creatività si incontra e si manifesta in tutte le sue forme, dal 7 al 13 aprile torna a sorprendere il Temporary Bistrot & Restaurant Famiglia Rana guidato dallo chef Francesco Sodano, per offrire ai suoi ospiti esperienze gastronomiche indimenticabili, trasformando ogni pausa in un momento di puro piacere per il palato e l’anima.

Durante le intense giornate della Milano Design Week, tutta la brigata sarà pronta ad accogliere i visitatori con proposte che coniugano creatività, gusto e raffinatezza. Nel cortile segreto, tra i colori e i profumi dei glicini, si potrà scegliere di iniziare la giornata con una golosa colazione, concedersi un pranzo rilassato, optando tra un menu à la carte o un percorso degustazione, oppure immergersi nell’esperienza unica della cena.

Quest’ultima si svolgerà nella straordinaria sala allestita da Antonio Marras, dove lo chef Francesco Sodano guiderà gli ospiti in un itinerario gastronomico ispirato ad Alghero, terra natale dello stilista. L’inedita Sardegna interpretata da Sodano prende forma attraverso una cucina d’avanguardia, capace di unire tecnica, ricerca e creatività, con piatti in cui la tradizione si rinnova attraverso il gusto assoluto e il gioco sensoriale. Tra le proposte più sorprendenti: ’Capasanta e prosciutto’, in cui il sapore deciso e aromatico del prosciutto richiama le influenze spagnole di Alghero. ’Risotto con burro affumicato alle alghe, caviale d’aringa e emulsione di ricci di mare’, che celebra l’etimologia e l’anima marina della città.

Il dessert iconico ’Mandorla, cappero e cedro liscio di Sardegna’, in cui la dolcezza della mandorla incontra il carattere agrumato di questa varietà di cedro tipica della tradizione sarda. E come ogni anno, uno dei momenti più attesi del FuoriSalone da NonostanteMarras sarà l’aperitivo nel cortile segreto, un rituale glamour e irresistibile: al calar della sera, cocktail ispirati alla Sardegna accompagneranno bocconi golosi, in un perfetto equilibrio tra divertimento, gusto e convivialità.

Dalla colazione alla cena, passando per il pranzo e l’aperitivo, le famiglie Rana e Marras rinnovano la loro visione creativa, trasformando ogni momento in un’esperienza immersiva e senza tempo. Un viaggio tra gusto e arte, dove la bellezza, l’ingegno e l’eccellenza culinaria si intrecciano per regalare emozioni autentiche. Qui, nel loro universo sospeso tra sogno e realtà, è il piacere dei sensi a scrivere le regole.