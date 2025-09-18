Famiglia palestinese tra esilio, colonizzazione, intifade. Dabis nterroga la Storia nel cielo cupo del presente

Nel cuore dell’attualità di guerra ecco un dramma generazionale in tre episodi, due flashback e un epilogo su una famiglia palestinese il cui percorso romanzesco tra esilio, colonizzazione e intifade (è la vicenda personale della regista Cherien Dabis, ora negli Usa) sollecita l’interrogazione della Storia nel cielo cupo del presente. Nella recente Jaffa, dal racconto di un’anziana madre a un interlocutore la cui fondamentale identità scopriamo alla fine, si passa alle rivolte del 1988 in Cisgiordania, si torna indietro alla guerra civile che precedette la nakba (la "catastrofe" dell’esodo dei 700mila) e poi ancora avanti nel 1978 nella esacerbata convivenza con i coloni e l’esercito israeliani. Il profilo dei fatti della vita punta al senso di "identità palestinese", territorio e cultura, fuori dall’estremismo delle parti, con un colpo di scena finale che fonde la dignità delle scelte al "corpo" di una popolazione, in una visione di pace. Meglio non dire altro, sapendo che va superata la prima mezz’ora un po’ telegenica. Ottimi interpreti, per prima la stessa Dabis, e l’intera famiglia di attori Bakri (il padre Mohamed e i due figli Saleh e Ziad). Pathos ed empatia, su una struttura di racconto tradizionale, vanno al vaglio di ragione e sentimento, conoscenza e opinione dello spettatore.

Silvio Danese