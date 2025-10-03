Falconeri atto II. Tra praticità e raffinatezza

Falconeri svela il secondo capitolo della sua campagna Autunno/Inverno 2025, riaffermando l’eleganza autentica del brand attraverso i volti di Rosie Huntington-Whiteley e Jason Statham. Dopo l’atmosfera rigogliosa dell’oasi portoghese di Comporta, la narrazione visiva si sposta in una dimensione più intima, domestica e raccolta, dove la luce calda e soffusa avvolge gli spazi, i gesti si fanno più lenti e i capi si fondono con l’ambiente circostante. Un invito alla contemplazione, firmato dal fotografo Lachlan Bailey e dallo styling sofisticato di Geraldine Saglio.

Il nuovo editoriale, intitolato ’The Two Sides of Fall’, celebra la dualità dell’autunno attraverso una collezione che unisce estetica e funzionalità, in perfetto equilibrio tra raffinatezza e praticità. Protagonisti assoluti sono i capi reversibili in puro cashmere, massima espressione di versatilità e artigianalità italiana. Cappotti lunghi dalle linee fluide e avvolgenti convivono con giacche corte e dinamiche, perfette per affrontare la stagione con un tocco urbano e contemporaneo. A questi si affianca l’iconico smanicato Falconeri, rinnovato nei dettagli e nelle lavorazioni: un capo trasformista che unisce la morbidezza della maglieria al carattere funzionale della reversibilità.

La collezione si distingue per una palette delicata e naturale, fibre nobili e design essenziali, che rispecchiano la nuova idea di lusso proposta da Falconeri: più autentico, sobrio e consapevole. La vera innovazione di stagione è rappresentata dai pantaloni in Cashmere Ultrasoft – proposti per la prima volta in versione reversibile – simbolo di leggerezza e dinamicità pensati per l’uomo contemporaneo. Completano il guardaroba maglioni dai toni caldi e accoglienti, tra cui spicca il modello a rombi Argyle, un omaggio rivisitato alla tradizione britannica. Gli scatti prendono vita nella suggestiva cornice delle Seven Sisters, le spettacolari scogliere bianche del South Downs National Park, in Inghilterra. Un paesaggio che incarna perfettamente il concept della collezione: come la natura mostra i suoi due volti – uno ruvido e roccioso rivolto al mare, l’altro verde e dolce verso l’entroterra – così i capi Falconeri esprimono la loro doppia anima, tra eleganza classica e spirito rilassato.

Al centro di questo racconto, il Cashmere Ultrafine e il Cashmere Ultrasoft diventano protagonisti assoluti dell’Autunno/Inverno 2025. Le loro texture leggere e avvolgenti accompagnano i momenti quotidiani con comfort e stile, in un perfetto equilibrio tra tradizione manifatturiera e innovazione estetica. La filosofia dei capi reversibili incarna un nuovo concetto di smart fashion: un unico capo, due anime, infinite possibilità. Una scelta estetica e funzionale, pensata per adattarsi a contesti diversi e rispondere alle esigenze di chi vive con stile e consapevolezza. Ogni dettaglio – dalle finiture ai materiali – è studiato per offrire comfort, qualità e versatilità, trasformando la collezione in un manifesto dell’eleganza contemporanea.

Con ’The Two Sides of Fall’, Falconeri non propone soltanto capi d’abbigliamento, ma un’esperienza di stile che intreccia natura, artigianalità e funzionalità. Un invito a vivere l’autunno in tutte le sue sfumature, accompagnati da creazioni pensate per durare nel tempo e raccontare con il valore del bello.