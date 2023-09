Lo stile Fairy grunge, fiabesco e ribelle: cosa è la nuova tendenza social

Roma, 18 settembre 2023 – Il fairy grunge è uno stile affascinante e unico che sta conquistando sempre più la moda e che spopola anche sui social, da TikTok a Instagram. Questa tendenza, diventata popolare, è nata dalla fusione tra l'estetica fiabesca e magica del mondo fantasy con le espressioni punk ed heavy metal degli anni Novanta. Una delle celebrities che sfoggia spesso questo stile, di cui è considerata già un’icona pop, è Paris Jackson, figlia di Michael Jackson e di Debbie Rowe.

L’incontro di due mondi

Nel fairy grunge da un lato troviamo il fairy core, che attinge dalla bellezza delle farfalle, degli animali, dei fiori, delle fatine magiche, tutti elementi conferiscono un’aura femminile, delicata e sofisticata allo stesso tempo. Dall'altro lato c'è il tocco grunge, con riferimento a un movimento nato a Seattle con band di rock e altri generi musicali alternativi, all’insegna della ribellione, della malinconia e di un'estetica informale. Anche la palette cromatica tipica di questo stile rispecchia l’incontro e, a volte, il contrasto, tra i due contesti differenti: ci sono colori neutri come beige, marrone, grigio e bianco, che ricordano rocce, boschi, paesaggi autunnali e crepuscolari, ma anche le nuance pastello e cangianti di fate e unicorni, così come il nero e i toni cupi tipici del grunge.

Abbigliamento

Per abbracciare appieno questo stile, il guardaroba dovrebbe includere una serie di capi come gonne lunghe o corte da sovrapporre, magari creando strati con una sottana o sottoveste, anche in tulle, calzini o calzette da portare sopra la caviglia, guanti senza dita, specialmente in autunno e inverno (in primavera e in estate, si possono indossare anche modelli a rete). I vestiti che si ispirano di più al grunge sono logori, indossati in modo informale, hanno un aspetto androgino e una silhouette poco definita e oversize, da abiti e capi realizzati con dettagli fishnet che richiamano le reti da pesca. Per le calzature si può optare per modelli con tacco platform, che vanno dalle sneakers ai sandali e ai tacchi alti.

Accessori

Un accessorio chiave del fairy grunge è la cintura corsetto, che aggiunge un tocco di nostalgia ed eccentricità al look. Per completare l’outfit potrebbero essere indossati gioielli con pietre preziose, perle e cammei se si vuole aggiungere una nota di eleganza e raffinatezza. Se si tratta di un'occasione speciale o una festa a tema, si possono aggiungere ali da fata come accessorio o buffe orecchie da elfo. Una location adatta a questo mood? Potrebbe essere un’antica villa o una casa abbandonata che però conserva un antico splendore quasi magico, meglio ancora se è isolata, avvolta nella nebbia e da un alone di mistero.