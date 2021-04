Roma, 15 aprile 2021 - Facebook prova a combattere il successo di Club House lanciando una nuova app per le dirette. Secondo i primi test si tratta di una chat che dà la possibilità agli utenti di interagire con i follower sia tramite audio che video. Sarà il creatore della chat a scegliere se far sentire soltanto la propria voce o mostrarsi anche con la webcam dello smartphone. Una risposta, l’ennesima, che dal mondo social si leva contro Club House, l’app di chat vocali comparsa poco più di un anno fa e che ha convinto i giganti tech a puntare sulle sessioni audio all’interno delle loro piattaforme.



Come funziona Hotline

Hotline, la nuova app messa a punto dal team New Product Experimentation di Facebook, è un mix tra le dirette di Instagram e quelle di Club House. Nelle intenzioni degli sviluppatori, infatti, c’è la volontà di permettere agli host delle chat – chi decide di aprire la stanza dove si parla con gli altri utenti – di scegliere (anche in corso d’opera) tra una discussione solo vocale o che coinvolga anche la parte video. Durante la diretta, inoltre, sarà possibile interagire con gli altri partecipanti tramite messaggi vocali e di testo, con gli emoji e gli sticker e, a discrezione del creatore della discussione, sarà possibile partecipare attivamente e come speaker alla chat, salendo virtualmente sul palco sia in sessione audio che video.



Le sessioni saranno registrate

A differenza di ciò che accade su Club House, dove le chat audio che non vengono registrate per permettere agli utenti una maggiore libertà di espressione, su Hotline ogni discussione sarà registrata. A fine diretta, infatti, l’host della chat riceverà due file – uno solo audio e uno anche con il video – con la registrazione completa di quello che è successo e si è detto durante la discussione.



