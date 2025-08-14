Fabio Concato: “Ho un tumore, mi sto curando”

Milano, 14 agosto 2025 – Fabio Concato sta male e per questo ha deciso di sospendere i concerti. Ad annunciarlo è lo stesso cantautore sui social network: “Cari amici, desidero dirvi che sono stato costretto a interrompere i concerti a fine giugno a causa di un tumore. Mi sto curando con molta fiducia e sono molto tranquillo. Appena possibile sarà mia premura aggiornarvi in proposito. Intanto ringrazio infinitamente tutti coloro che mi hanno scritto manifestando la loro apprensione e il loro affetto. Ci sentiamo presto e vi abbraccio”.

Fabio Concato: "Ho un tumore"

Un messaggio che ha suscitato subito molte reazioni di solidarietà nei confronti di Fabio Concato, da parte tanto dei colleghi quanto dei fan. “Un abbraccio fortissimo” ha commentato Malika Ayane, “Forza Fabio” è stata la dose di energia di Samuele Bersani. Proprio il cantautore riminese ha recentemente avuto a che fare proprio con una patologia oncologica e ha dovuto lasciare le scene per qualche tempo. Riuscendo però poi a tornare sul palco e dal proprio pubblico con una forza tutta nuova.

Vicinanza è stata espressa a Fabio Concato anche da volti noti come Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni, Niccolò Fabi, Luca Bizzarri, Stefano Fresi, Omar Pedrini e Nek.