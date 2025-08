“Extinction“ di Max Papeschi arriva nei sassi di Matera

Ieri sera è stata inaugurata a Matera, negli spazi ipogei di AquaMater, l’installazione Extinction firmata dall’artista Max Papeschi. L’opera, che trasforma gli spazi materani in uno scenario sospeso tra archeologia, cultura pop e impegno civile, invita il pubblico a confrontarsi con i temi attuali dell’autodistruzione, della guerra e della crisi ambientale. "Paventando un futuro in cui la specie umana si è estinta e il pianeta Terra è ridotto a mero reperto cosmico – si legge nel comunicato diffuso dall’Agenzia di promozione territoriale lucana – Papeschi mette in scena un esercito di 48 sculture monumentali: guerrieri in terracotta dal corpo ispirato agli antichi guardiani dell’imperatore cinese Qin Shi Huang, ibridati con la testa di uno gnomo da giardino, icona popolare delle nostre mitologie domestiche". Un viaggio nell’arte dunque che affronta le grandi emergenze del nostro tempo e il valore della cultura della pace.