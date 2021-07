Unico rappresentante vivente del genere Homo, l'essere umano moderno (Homo sapiens) è il risultato di un cammino evolutivo lungo e articolato. Capire cosa lo abbia reso quello che è oggi e in che modo si sia diversificato da altri tipi di ominidi è una sfida che impegna la scienza da tempo, chiamando in causa varie discipline. A tale proposito, uno studio da poco pubblicato su Science Advances ha utilizzato un approccio computazionale per scoprire che solo una piccolissima frazione del nostro genoma è davvero unica. Il resto del DNA proviene da parenti ormai estinti, come l'uomo di Neanderthal e l'uomo di Denisova.



L'evoluzione dell'Homo Sapiens

Chi siamo, da dove veniamo

La premessa su cui si basa il lavoro dell'Università della California a Santa Cruz è che l'uomo moderno, nell'accezione scientifica del termine, non è nato da un giorno all'altro, ma è stato plasmato da, che si sono susseguite nel corso di centinaia di migliaia di anni. Per ricostruire la storia evolutiva del nostro genoma, i ricercatori hanno sviluppato un algoritmo chiamato(Speedy Ancestral Recombination Graph Estimator), che ha messo a confrontocon due di Neanderthal e uno di Denisova.L'analisi ha così permesso di stimare che il "copyright" dell' Homo sapiens èsu una percentuale molto bassa del proprio DNA, che va. Il restante patrimonio genetico è invece in comune con i Neanderthal e i Denisova, che prima di estinguersicon gli antenati degli uomini moderni, dando vita a un significativo meltin pot.SARGE ha anche identificato, una avvenuta circae l'altra circa. Secondo gli autori, i geni che sembrano essere unicamente di marca sapiens riguarderebbero lo sviluppo die un particolare processo (detto splicing) dell'RNA messaggero, la molecola che serve per produrre le proteine. Entrambi gli aspetti saranno oggetto di ulteriori approfondimenti, per chiarire meglio quale sia stato ilsull'evoluzione della nostra specie.Per il futuro i ricercatori confidano inoltre di usare gli strumenti di cui dispongono per condurre, che coinvolgano altri fossili di ominidi. L'obiettivo è raccoglieresul nostro passato, che aiutino a spiegare quali sono i segreti della nostra identità presente.