Eventi gratuiti in tutta l’isola. Incontri, laboratori e spettacoli

SEIF mantiene le sue tre anime fondanti. Quella educativa, rivolta in particolare a bambini e ragazzi, con laboratori ambientali e immersioni guidate in collaborazione con Legambiente Arcipelago Toscano e i diving dell’Elba. Quella scientifica, con incontri e workshop pomeridiani per approfondire temi legati alla sostenibilità e alla valorizzazione dell’ecosistema marino. E quella divulgativa, che prende vita ogni sera tra spettacoli teatrali, musica e momenti di confronto pubblico.

Si parte il 27 da Capoliveri, con la Spiaggia di Lacona che al mattino ospita le prime attività per i più piccoli. Il cuore della giornata è l’inaugurazione ufficiale del festival, seguita dalla premiazione SEIF 2025 e da un collegamento video con Lorenzo Cipriani, impegnato con “Art Odyssey” a bordo della Milanto. In serata, il talk “Le Comunità Mediterranee” riunisce ospiti d’eccezione come Ermete Realacci e Don Mattia Ferrari, mentre lo spettacolo “Il Canto del Mare” della Compagnia VAN aggiunge suggestione e poesia.

Sabato 28 giugno ci si sposta a Portoferraio, dove, oltre ai laboratori per bambini, si celebra l’inaugurazione dei sentieri conclusivi della “Via dell’Essenza”. Nel pomeriggio, la Sala Telemaco Signorini ospita la mostra del Premio Arte Acqua dell’Elba, realizzata con l’Accademia di Belle Arti di Brera. In serata, Vincenzo Schettini (nella foto) e la “La Fisica dell’Estate”.

Gran finale si tiene domenica 29 con il progetto “Scuole Blu” e il concerto di Valerio Lundini. Programma completo su: www.seaessence.eu.