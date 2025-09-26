Giornate Europee del Patrimonio 2025, centinaia di appuntamenti in tutta Italia

Milano, 26 settembre 2025 – Tutto pronto per un fine settimana all’insegna dell’arte, della cultura e, soprattutto dell’architettura. Già, perché sabato 27 e domenica 28 settembre l’Italia parteciperà, insieme agli altri Stati europei, alle Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più grande manifestazione culturale del continente. L’iniziativa è promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea, e in Italia viene coordinata dal Ministero della Cultura. Ma scopriamo di più sull’edizione di quest’anno.

Giornate Europee del Patrimonio: via all’edizione 2025

Il tema scelto per il 2025 è “Architetture: l’arte di costruire”, traduzione italiana dello slogan europeo “Heritage and Architecture: Windows to the Past, Doors to the Future”. Questa formula invita a riflettere sul patrimonio architettonico non come mera testimonianza del passato, ma come terreno di dialogo fra storia e innovazione, memoria e utopia urbana. Ma al di là di questi slogan, che cosa succederà concretamente?

Un fine settimana di eventi in tutta Italia

Durante queste due giornate musei pubblici e privati, monumenti, siti archeologici e luoghi meno conosciuti aderiranno all’iniziativa con visite guidate, aperture serali, convegni, laboratori e percorsi tematici. Insomma, ce n’è per tutti i gusti. Un esempio? Sabato sera è prevista un’apertura speciale dei musei statali con ingresso al costo simbolico di 1 euro. Nei principali centri urbani si moltiplicano le occasioni: da Venezia a Roma, da Milano a Napoli, molte delle strutture aderenti resteranno aperte fino a tardi per valorizzare l’atmosfera serale e stimolare nuove visite culturali.

Qualche appuntamento da segnare in agenda

A Roma, la Sovrintendenza Capitolina partecipa con iniziative nei musei, monumenti e spazi meno noti, declinate sul tema dell’architettura e delle sue molteplici narrazioni. sovraintendenzaroma.it Tra gli eventi spiccano visite con traduzione in Lingua dei Segni Italiana (LIS) all’Architettura difensiva delle Mura Aureliane, percorsi alla Centrale Montemartini dedicati ai rapporti fra archeologia e industria. Ancora: al Parco archeologico del Colosseo è in calendario un’offerta ricca: visite digitali, aperture straordinarie e laboratori per bambini, come quello dedicato alla replicazione di gioielli romani. A Firenze, la Galleria dell’Accademia aderisce al programma con visite tematiche e un’apertura serale fino alle 22 (ultimo ingresso ore 21,15), con ingresso a 1 euro dalle ore 19. Tanti gli appuntamenti anche a Milano tra cui spicca ‘L'architettura al servizio della biblioteca, la Braidense nei secoli’ nel cuore della splendida Pinacoteca di Brera.

Quarant’anni all’insegna del patrimonio culturale europeo

Le Giornate Europee del Patrimonio sono state istituite nel 1985 dal Consiglio d’Europa, inizialmente come iniziativa nazionale in Francia. Poi, a partire dal 1991, grazie a un accordo tra il Consiglio d’Europa e la Commissione Europea, la manifestazione è stata estesa a livello continentale e oggi coinvolge tutti i 50 Stati membri della Convenzione culturale europea. Un’iniziativa lodevole che si consolida nel tempo tanto da diventare, oggi, la più grande manifestazione culturale del continente, capace di coinvolgere milioni di cittadini e migliaia di eventi ogni anno. E in un Paese come il nostro, che ha una ricchezza culturale inarrivabile, questa iniziativa ha un significato forse ancora più importante perché ci offre una possibilità per certi versi unica di passare un fine settimana diverso e scoprire piccoli grandi tesori che magari non conoscevamo nemmeno. Le occasioni non mancano certo, anzi.

