Eventi e spettacoli. Nasce l’anfiteatro fatto di... paglia

di Stefano Marchetti

Nella golena del Senio, proprio nel punto in cui il fiume incontra il Canale Emiliano Romagnolo, ogni anno, nei primi giorni di luglio, dopo la mietitura del grano, ‘nasce’ un teatro molto speciale, tutto fatto di paglia. E per una settimana ogni sera, sotto le stelle, il suo palcoscenico incorniciato da un boschetto di acacie si illumina per accogliere protagonisti della scena e della musica.

È l’Arena della balle di paglia, l’unico anfiteatro del genere in tutta la Romagna, ideato dall’associazione Primola di Cotignola (Ravenna): ’Don Chisciotte nella paglia’ è il tema della 17ª edizione che si snoderà da mercoledì 9 fino a martedì 15 luglio.

L’arena verrà ‘costruita’ domani mattina di buon’ora, alle 6 del mattino, con la raccolta delle balle di paglia nel podere fra via Peschiera e via Ponte Pietra: chi vuole, può presentarsi e dare una mano.

E il lavoro sarà accompagnato dal concerto di lingue e dialetti di Luisa Cottifogli, Gabriele Bombardini e Vincenzo De Ritis.

L’arena aprirà ufficialmente mercoledì 9 con il ’Grande Gnit dei mulini a vento’, quindi la presentazione di tante installazioni di land art realizzate per l’occasione, dal mulino a vento urlante di Claudio Balestracci alla palafitta per le formiche del Villaggio Vitalba. Saranno tantissimi gli ospiti dell’arena: giovedì 10 il cantautore Umberto Maria Giardini, venerdì 11 Luca Romagnoli, sabato 12 il sorprendente spettacolo errante del ’Don Chisciotte’ del Teatro dei Venti di Modena, diretto da Stefano Tè poi alle 22.30 le canzoni di Lorenzo Kruger.

Domenica 13 Antonio Rezza, ironico, caustico, irriverente, presenterà il suo spettacolo ’Pitecus’. Lunedì 14 sarà la volta dello scrittore Paolo Nori, finalista al premio Strega, che presenterà il suo libro ’Chiudo la porta e urlo’, dedicato alla poesia di Raffaello Baldini, poi il concerto dei Sandri e degli A Toys orchestra, mentre alle 23.45 l’attrice Eleba Bucci dialogherà senza copione sul veliero Villalba. Martedì 15 il gran finale con i concerti dei Cous Cous a colazione e degli Ayom.

Ogni sera ci sarà l’Arena dei bambini, con laboratori e spettacoli sempre sul tema di Don Chisciotte, mentre letture sceniche e poesia animeranno la barca sospesa. E il bar Parataj servirà piadine e crescioni.

E quando le luci si staranno ormai per spegnere, l’ultima sera, si terrà la tradizionale asta delle balle di fieno. E, come per magia, il teatro sparirà, dando l’appuntamento a una nuova estate.

Per tutte le ulteriori informazioni sul programma e sulla rassegna è comunque possibile consultare il sito Internet primolacotignola.it