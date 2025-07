Eve Jobs si sposa: matrimonio da favola con il campione olimpico inglese Charles

Un matrimonio da favola si prepara a catturare l’attenzione del jet set internazionale: Eve Jobs, la figlia più giovane del fondatore di Apple, Steve Jobs, convolerà a nozze con Henry Charles, campione olimpico di equitazione per il Team inglese. Le celebrazioni, in programma questa settimana nella suggestiva cornice dei Cotswolds, dureranno quattro giorni e promettono di essere tra gli eventi più sfarzosi dell’anno.

Il matrimonio da favola tra Eve Jobs ed Henry Charles

Secondo fonti vicine alla coppia, le nozze si terranno presso un esclusivo hotel di campagna situato nella storica tenuta di Eynsham Hall, immersa nella campagna inglese dell’Oxfordshire. L’intera area del villaggio circostante sarà messa in una sorta di lockdown per garantire la massima riservatezza e sicurezza agli ospiti, tra i quali sono attese numerose personalità di spicco del mondo della politica, dello sport e dello spettacolo. Un po’ come quello che è avvenuto poche settimane fa a Venezia. Tra gli invitati ci sarà anche Elton John, che dovrebbe esibirsi in un set musicale privato durante la serata principale. La partecipazione della popstar britannica conferma il tenore da red carpet dell’evento che, secondo qualcuno, potrebbe persino ‘superare’ le recenti nozze veneziane tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez.

Chi sono i futuri sposi

Eve Jobs, 26 anni, ha ereditato dal padre una forte passione per l’equitazione. Ha partecipato a competizioni di livello mondiale come la Coppa del Mondo e il Royal Windsor Horse Show. Il suo sogno olimpico è stato bruscamente interrotto dal rinvio dei Giochi di Tokyo 2020 a causa della pandemia, spingendola a concentrarsi sulla carriera di modella. Il futuro marito, Henry Charles, è reduce da una stagione trionfale culminata con la medaglia d’oro a Parigi 2024, e rappresenta una delle punte di diamante dell’equitazione britannica. La coppia ha ufficializzato la relazione proprio durante i Giochi, anche se, secondo indiscrezioni, i due farebbero coppia sin dal 2022. Il fidanzamento è stato annunciato a settembre dello scorso anno, poche settimane dopo la loro prima uscita pubblica. La Silicon Valley e l’aristocrazia sportiva britannica si ‘sposano’ in quello che promette di essere uno degli eventi mondani più esclusivi di quest’anno.