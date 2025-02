Eurovision 2025, Gabry Ponte, Pierdavide Carone, Marco Carta e Luisa Corna in lizza per San Marino

Chi rappresenterà San Marino all’Eurovision Song Contest 2025 che si svolgerà a Basilea, in Svizzera, dal 13 al 17 maggio? Ormai quello offerto dello Stato più piccolo in gara alla manifestazione musicale europea è un ingresso privilegiato per diversi artisti – basti pensare alla partecipazione di Achille Lauro due anni fa – molto noti verso l’Eurovision. Tanto che proprio da quest’anno il concorso ‘Una voce per San Marino’ cambia nome e assume il titolo di San Marino Song Contest proprio per dare l’idea di internazionalità e di meno “maccheronicità”. “Maccheronicità” che è stata di fatto evidente durante la finale dell’anno scorso di ‘Una voce per San Marino’.

A cominciare dalla giuria, che ricalca un po’ quella di Sanremo Giovani: Luca De Gennaro, presidente, Roberto Sergio, Federica Gentile, Ema Stockholma e Mario Andrea Ettorre di Siae.

I conduttori saranno Flora Canto e Francesco Facchinetti, con le incursioni dell’ospite Cristiano Malgioglio.

Saranno quattro i premi principali: Eurovision Song Contest, premio della critica, quello intestato a Ludovico Di Meo e quello assegnato a chi viene dalle selezioni di ‘Una voce per San Marino’ e che valuta i testi e gli arrangiamenti delle canzoni.

Due gli ospiti: La Rappresentante di Lista e la ormai padrona di casa Senhit.

Ecco i 20 artisti in gara: Bianca Atzei, Besa, Boosta, Vincenzo Capua, Pierdavide Carone, Marco Carta, Luisa Corna, Curli, Elasi, Haymara, King Foo, Paco, Gabry Ponte, Questo e Quello, Silvia Salemi, Angy Sciacqua, Teslenko, Taoma, The Rumpled, Giacomo Voli.

A proposito di Gabry Ponte, chissà che effetto farà sentire ‘Tutta l’Italia’ risuonare in uno Stato diverso dall’Italia.