Michelle Hunziker conduttrice dell’Eurovision 2025 in Svizzera

Michelle Hunziker fra le conduttrici dell’Eurovision 2025. Adesso è ufficiale. L’attesa è finita: ecco i nomi dei conduttori dell’Eurovision Song Contest 2025 che si svolgerà dal 13 al 17 maggio 2025 a Basilea. La manifestazione si svolgerà in Svizzera in virtù della vittoria da parte di Nemo dell’Eurovision 2024 che era ospitato a Malmo, in Svezia.

Mancano solo tre settimane all’inizio del Festival di Sanremo 2025, ma l’Europa della musica si proietta già a maggio. Oggi in diretta dalla Svizzera e sul canale YouTube ufficiale dell’Eurovision Song Contest sono stati annunciati i conduttori dell’Eurovision 2025.

Fondamentale per la scelta dei conduttori e delle conduttrici di Eurovision sono ogni anno i requisiti linguistici, visto che chi presenta le semifinali e la finale deve saper parlare a menadito la lingua del Paese ospitante oltre almeno all’inglese, e di esperienza professionale.

Chi sono i conduttori dell’Eurovision Song Contest 2025? All’Arena Plus ci saranno Melanie Freymond e Sven Epiney. Fra le tre conduttrici di semifinali e finale ci sarà invece anche la showgirl, svizzera di nascita e italiana d’adozione, Michelle Hunziker.

Fra gli ospiti che animeranno i party dell’Eurovision a Basilea ci saranno invece Baby Lasagna e la cantautrice svizzera Anna Rossinelli.

A fine gennaio sarà inoltre presentata la mascotte di Eurovision 2025.