Mahmood ospite alla finale dell’Eurovision

Mahmood all'Eurovision Song Contest. Il cantante milanese è uno dei super ospiti della serata finale della manifestazione musicale che si svolgerà dal 9 al 13 maggio - prima semifinale il 9, seconda l'11 e finale sabato 13 - a Liverpool. Mahmood è uno dei veterani dell'Eurovision, visto che ha partecipato due volte in gara - la prima volta nel 2019 dopo aver vinto il Festival di Sanremo con il brano "Soldi" e poi lo scorso anno con Blanco e la canzone "Brividi" - e ora è fra i super ospiti della finale.

Super ospiti della finale saranno anche Netta, Dadi Freyr, Cornelia Jacobs, Duncan Laurence e Sonia. Voci internazionali alle quali si unisce quella di Mahmood, unico artista italiano nella storia dell'Eurovision Song Contest ad essere stato invitato ad esibirsi all'interno di una edizione dell'Eurovision all'estero (non era accaduto neppure a Laura Pausini).

Con Mahmood la truppa italiana di artisti alla manifestazione di Liverpool sale a cinque componenti: Marco Mengoni, che rappresenta l'Italia, Alessandra in gara per la Norvegia e i Picqued Jacks, che rappresentano San Marino. Spicca invece l'assenza di Blanco, con il quale Mahmood ha gareggiato lo scorso anno con il brano "Brividi".

"Sono molto felice di tornare a Eurovision. Ringrazio gli organizzatori che mi hanno invitato come ospite ed è un grande onore per me. Non vedo l’ora di salire su quel prestigioso palco davanti a una platea unica al mondo" ha commentato Mahmood.