Lucio Corsi all’Eurovision 2025: cosa c’è da aspettarsi. Curiosità per la coreografia

Lucio Corsi rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025 che si svolgerà a Basilea, in Svizzera, dal 13 al 17 maggio. Olly, vincitore del Festival di Sanremo 2025 con il brano ‘Balorda nostalgia’, ha rinunciato a questa possibilità e quindi, come da regolamento, la parola è passata alla Rai e al secondo classificato. I quali hanno celebrato la loro unione in vista dell’Eurovision Song Contest.

Rimangono dei nodi da sciogliere in merito alla partecipazione del cantautore grossetano alla manifestazione europea. Primo fra tutti quello della scelta del brano: da regolamento, Lucio Corsi potrebbe partecipare con ‘Volevo essere un duro’ o scegliere un’altra canzone. Probabilmente il brano sanremese sarà anche quello che Lucio Corsi farà conoscere ai milioni di fan dell’Eurovision.

C’è poi molta curiosità attorno a quella che potrà essere la sua performance. L’Eurovision Song Contest è da sempre un serbatoio di costumi, giochi di luce e coreografie monumentali. Cosa farà quindi Lucio Corsi? Si esibirà suonando anche sul palco di Basilea o parteciperà allo show in un modo diverso? Cosa farà sul palco? Il suo stile “fatto in casa” subirà qualche modifica per assecondare i dettami del circo eurovisivo? Potrebbe sparigliare le carte? Forse, visto che è un artista del tutto inatteso anche a livello europeo. Lucio Corsi, anzi, è l’antiEurovision – look eccentrico sì, ma canzoni molto riflessive, molto cantate e molto suonate, nessuna sovrastruttura - e proprio questo potrebbe rappresentare un punto di forza importante per l’artista italiano.

Un’indicazione forse arriva dal messaggio pubblicato dallo stesso Lucio Corsi su Instagram: “Ci vediamo all’Eurovision. Ho sempre inseguito le chitarre in fuga dalle custodie, i pianoforti scappati dalle case, le armoniche soffiate dal vento, rincorrerò gli strumenti anche stavolta. Grazie a tutti, sono molto felice”.