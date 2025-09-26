Israele fuori dall’Eurovision? La decisione: a novembre si vota

Ginevra, 26 settembre 2025 - “Israele non deve partecipare all’Eurovision Song Contest 2026”, “Israele deve esserci”, “Se ci sarà Israele ci ritireremo noi”, “L’Eurovision è una manifestazione musicale, non c’entra nulla con la politica”, “Come è stata esclusa la Russia per aver iniziato la guerra contro l’Ucraina, deve essere fuori anche Israele”: nelle ultime settimane il dibattito internazionale ha ruotato spesso anche attorno alla partecipazione di Israele all’Eurovision Song Contest 2026 che si svolgerà a Vienna, in Austria. Anche perché l’organizzazione di Eurovision Song Contest ha sempre motivato l'esclusione della Russia con le ripetute violazioni del regolamento da parte dell’emittente televisiva di riferimento e non con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

L’Italia fa parte, insieme a Spagna, Francia, Regno Unito e Germania, dei Big Five, ovvero dei cinque Paesi che tradizionalmente sostengono anche a livello economico in maniera più massiccia l’organizzazione dell’Eurovision Song Contest e che quindi sono qualificati di diritto sempre già alla finale della manifestazione.

La Spagna ha recentemente fatto sapere che, se dovesse esserci anche Israele, non parteciperà alla manifestazione. E non è l’unico Paese ad aver espresso questo parere. Lo hanno fatto, ad esempio, anche Irlanda, Paesi Bassi, Slovenia e Islanda. L’Italia dal canto suo nicchia, ma tre consiglieri Rai hanno chiesto una posizione netta proprio contro la presenza di Israele.

E quindi? Cosa succederà? Ebu - European Broadcasting Union, ovvero l’ente che organizza la manifestazione - ha più volte cercato di non esprimere un parere, dicendo anche di “rispettare le decisioni di ogni Stato partecipante”. Tuttavia, in molti hanno “tirato per la giacchetta” Ebu proprio negli ultimi giorni sollecitando una presa di posizione. Ecco la decisione: a novembre gli Stati partecipanti ad Eurovision Song Contest 2026, quindi non tutti quelli del “bacino d’utenza” ma solo quelli che parteciperanno alla prossima edizione, saranno chiamati a votare sull’esclusione di Israele. A vincere sarà la maggioranza. Una previsione? Israele ci sarà.