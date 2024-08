L’Eurovision 2025 si svolgerà a Basilea, battuta Ginevra: le date

Dove si svolgerà l’Eurovision Song Contest 2025? La domanda ha iniziato a diffondersi nella notte fra l’11 e il 12 maggio scorsi, ovvero subito dopo la vittoria della Svizzera con Nemo e la sua ‘The code’. La prossima edizione dell’Eurovision, manifestazione nel corso degli anni diventata la più seguita certamente in Europa e forse anche al mondo quanto a pubblico televisivi e interazioni sui social network, si terrà in Svizzera e questo era chiaro sin dal successo, appunto, di Nemo. Quello che non era chiaro era la città che avrebbe ospitato la manifestazione. Il motivo è presto detto: anzitutto ci si deve candidare presso l’Ebu, l’ente internazionale che organizza l’Eurovision Song Contest, e in più è necessario soddisfare alcuni requisiti minimi come la distanza di non più di un’ora e mezza di auto da un aeroporto internazionale e la presenza sul territorio cittadino di un palazzetto dello sport o struttura simile che possa avere una capienza di almeno 10mila posti. Altro requisito è la presenza di strutture ricettive adeguate.

Inizialmente a presentare la candidatura erano state diverse città: Ginevra, Zurigo, Basilea, San Gallo. Avrebbe voluto provarci anche Bienna, città natale dello stesso Nemo. Troppo piccola, però, per riuscire a farcela da sola. Ad arrivare in finalissima dopo le lunghe selezioni cominciate a giugno sono state Ginevra e Basilea. La prima, va ricordato, ospita anche la sede dell’Ebu.

E alla fine a spuntarla è stata inaspettatamente Basilea. Battuta quindi la concorrenza della culla dell’Ebu. Sono state diffuse anche le date in cui si svolgerà l’Eurovision Song Contest 2025: il 13 e il 15 maggio si terranno le due semifinali, mentre la finale si svolgerà il 17 maggio.

Da sottolineare una curiosità: la Svizzera è il Paese in cui l’Eurovision Song Contest, all’epoca con il nome di Eurofestival, ha preso il via nel 1956.