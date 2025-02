Espresso Macchiato: il testo, il video e il significato del brano di Tommy Cash che sbeffeggia l’Italia

Il rapper estone Tommy Cash ha recentemente suscitato un acceso dibattito con la sua canzone "Espresso Macchiato", selezionata per rappresentare l'Estonia all'Eurovision Song Contest 2025. Il brano, caratterizzato da un mix di inglese e italiano maccheronico, ha sollevato polemiche per l'uso di stereotipi sull'Italia, ritenuti offensivi da molti.

Ecco il testo integrale di "Espresso Macchiato"

Mi amore Mi amore Espresso macchiato, macchiato, macchiato Por favore Por favore Espresso macchiato corneo

Mi amore Mi amore Espresso macchiato, macchiato, macchiato Por favore Por favore Espresso macchiato

Ciao bella I'm Tommaso Addicted to tobacco I like my coffee very importante No time to talk mi scusi My days are very busy And I just own this little ristorante

Life may give you lemons When dancing with the demons No stresso, no stresso No need to be depresso

Mi amore Mi amore Espresso macchiato, macchiato, macchiato Por favore Por favore Espresso macchiato corneo

Mi amore Mi amore Espresso macchiato, macchiato, macchiato Por favore Por favore Espresso macchiato

Mi like to fly privati With 24 carati Also mi casa very Grandioso Mi money numeroso I work around the clocko That's why I'm sweating like a mafioso

Life is like spaghetti Hard until you make it No stresso, no stresso It's gonna be espresso

Mi amore Mi amore Espresso macchiato, macchiato, macchiato Por favore Por favore Espresso macchiato

Espresso macchiato Espresso macchiato Espresso macchiato

Analisi del significato

"Espresso Macchiato" è una traccia che combina elementi di electroswing con testi che mescolano inglese e un italiano volutamente errato. La canzone dipinge un'immagine caricaturale di un italiano stereotipato, enfatizzando aspetti come l'amore per il caffè, l'uso del tabacco e la gestione di un ristorante.

Frasi come "I'm sweating like a mafioso" e riferimenti a "mi casa very grandioso" e "mi money numeroso" rafforzano ulteriormente questi cliché. L'intento dell'artista sembra essere quello di creare una parodia giocosa, ma l'uso di tali stereotipi ha offeso una parte del pubblico italiano.

Le polemiche e le reazioni in Italia

Dopo l'annuncio della partecipazione di "Espresso Macchiato" all'Eurovision, diverse voci in Italia hanno espresso indignazione. Il Codacons ha annunciato l'intenzione di presentare un ricorso all'European Broadcasting Union (EBU) per chiedere l'esclusione del brano dalla competizione, ritenendo che perpetui immagini negative e stereotipate degli italiani. Anche esponenti politici, come rappresentanti della Lega, hanno criticato la canzone, definendola offensiva e chiedendo la sua esclusione dall'Eurovision.

Nonostante le polemiche, "Espresso Macchiato" ha ottenuto un notevole successo online, diventando virale su diverse piattaforme e suscitando discussioni sia tra i fan dell'Eurovision che tra il pubblico generale. Resta da vedere come l'EBU e gli organizzatori dell'Eurovision risponderanno a queste contestazioni e quale sarà l'impatto di queste polemiche sulla performance di Tommy Cash durante la competizione.