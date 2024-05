Baby Lasagna, chi è e perché si chiama così

Baby Lasagna rappresenta la Croazia all'Eurovision Song Contest 2024 di Malmo in Svezia con la canzone 'Rim tim tagi dim'. Una canzone che si candida a diventare il tormentone di questa edizione della rassegna musicale più grande del mondo. Un po' come era avvenuto nel 2023 per 'Cha cha cha' del finlandese Kaarja. Che peraltro aveva sorpreso e sbancato l'Eurovision arrivando a raccogliere molti voti.

'Rim tim tagi dim' di Baby Lasagna avrà la stessa fortuna? Probabile. Ma, a proposito, chi è Baby Lasagna e perché si chiama così? Il vero nome di Baby Lasagn è Marko Purisic. Il cantautore, chitarrista e produttore discografico è nato a Umago, in Istria, il 5 luglio 1995.

La musica fa parte della sua vita sin dall'adolescenza, tanto che dai 16 ai 21 anni e poi ancora dai 23 ai 25 è chitarrista nella rock band croata dei Manntra. Nel frattempo però scrive canzoni. Solo nel 2023 decide di intraprendere una carriera da solista: nasce così Baby Lasagna. E il successo arriva praticamente subito.

Ma perché Marko Purisic si chiama Baby Lasagna? Da dove arriva questo nome d'arte? Non certo da uno dei piatti tipici della cucina italiana. In inglese, l'espressione 'Baby Lasagna' sta a individuare "la pelle cadente e rugosa sulla pancia di una donna dopo aver dato alla luce un bambino. Sembra che tu stia guardando una fetta di lasagna di lato". Insomma, già da qui si capisce come il cantautore che rappresenta la Croazia all'Eurovision 2024 sia decisamente un personaggio singolare.

E la canzone? 'Rim tim tagi dim' è il nome di una immaginaria danza popolare del villaggio in cui è nato il protagonista della canzone. Il brano parla infatti di un uomo che decide di lasciare la campagna per approdare in una città. Un brano destinato a diventare uno dei tormentoni di questa edizione.