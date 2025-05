Eurovision 2025: la scaletta della prima semifinale, stasera su Rai 2 con Lucio Corsi e un cast stellare

Stasera, martedì 13 maggio 2025, la St. Jakobshalle di Basilea si accende per la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025, trasmessa in diretta su Rai 2, Rai Radio 2 e RaiPlay a partire dalle 21:00. Con il commento vivace di Gabriele Corsi, veterano della kermesse, e della poliedrica BigMama, new entry nel team Rai, l’evento promette di essere un’esplosione di musica, emozioni e spettacolo.

Quindici nazioni si contenderanno i dieci posti disponibili per la finale di sabato 17 maggio, mentre l’Italia, rappresentata da Lucio Corsi, si esibirà fuori concorso, già qualificata come parte dei Big 5. Tra debutti attesi, performance energiche e omaggi alla storia dell’Eurovision, ecco tutto quello che c’è da sapere sulla scaletta e sugli artisti di questa serata imperdibile.

Un’apertura esplosiva: l’Islanda dà il via allo show

Ad aprire la prima semifinale sarà l’Islanda con il duo VÆB e il loro brano “Róa”, un pezzo energico che combina ritmi pop con influenze elettroniche, promettendo di scaldare subito il pubblico della St. Jakobshalle. La performance sarà preceduta da una “postcard”, una clip video che introdurrà gli artisti in una località svizzera, dove saranno accolti da un anfitrione locale per un’attività tipica. Questo format, che unisce musica e promozione turistica, è ormai un marchio di fabbrica dell’Eurovision.

Seguono la Polonia con Justyna Steczkowska e il suo “Gaja”, un brano che mescola tradizione e modernità, e la Slovenia con Klemen e la sua “How Much Time Do We Have Left”, una ballata introspettiva che punta a colpire il cuore degli spettatori. La varietà stilistica di queste prime esibizioni dà il tono a una serata che si preannuncia eclettica.

Italia protagonista: Lucio Corsi e l’atteso debutto

Uno dei momenti più attesi per il pubblico italiano sarà l’esibizione di Lucio Corsi, che porterà sul palco il brano “Volevo essere un duro”, secondo classificato al Festival di Sanremo 2025. Posizionato al decimo posto in scaletta, tra il Belgio e l’Azerbaigian, Corsi si esibirà fuori concorso, come previsto per i Big 5 (Italia, Francia, Germania, Spagna, Regno Unito) e il paese ospitante, la Svizzera. Accompagnato dal fedele chitarrista e co-autore Tommaso Ottomano, Lucio presenterà una performance minimalista ma d’impatto, con una scenografia che include due enormi casse retrò, luci soffuse e tonalità seppia, come anticipato dalle prove. La sua esibizione, sottotitolata per il pubblico internazionale, punta a conquistare l’Europa con il suo stile unico, che fonde poesia, ironia e sonorità indie-rock.

Corsi, che ha preso il posto di Olly (vincitore di Sanremo ma ritiratosi per proseguire il suo tour), rappresenta un’Italia che torna all’Eurovision con un’identità forte e riconoscibile. La presenza di Topo Gigio, il celebre pupazzo che lo ha accompagnato a Sanremo, come “portavoce” dei voti della giuria italiana nella finale, aggiunge un tocco di originalità alla partecipazione tricolore.

Il Dj e produttore italiano Gabry Ponte, in gara per San Marina, porterà sul "Tutta l'Italia", canzone dance già divenuta famosissima dopo essere stata scelta come stacchetto all'ultimo Festival di Sanremo

Gabry Ponte e Tommy Cash

L’Italia sarà rappresentata anche da altri artisti, seppur sotto bandiere diverse. Gabry Ponte, in gara per San Marino, salirà sul palco in undicesima posizione con “Tutta l’Italia”, un brano dance che punta a far ballare l’intera arena. La sua performance, energica e coinvolgente, potrebbe essere una delle sorprese della serata, con un ritmo che richiama i successi globali del DJ torinese. Tuttavia, la qualificazione di San Marino non è scontata: Ponte dovrà contare sul supporto del pubblico, incluso quello italiano, che potrà votare tramite televoto o l’app ufficiale dell’Eurovision.

In quarta posizione troviamo l’Estonia con Tommy Cash e il suo “Espresso Macchiato”, un omaggio ironico alla cultura italiana che strizza l’occhio al pubblico del Belpaese. Il brano, che mescola rap e sonorità elettroniche, è già diventato virale sui social per il suo spirito irriverente. La presenza di questi artisti sottolinea il “sapore italiano” di questa edizione, ulteriormente rafforzato dalla conduzione internazionale della finale, che vedrà tra le presentatrici Michelle Hunziker.

Il rappresentante dell'Estonia, Tommy Cash canterà "Espresso Macchiato" canzone che ha generato molte polemiche in Italia e che è diventata popolarissima sui social

I favoriti e le curiosità della scaletta

Tra i paesi in gara, spiccano gli svedesi KAJ con “Bara Bada Bastu”, un inno alla sauna che ha già conquistato le piattaforme di streaming e li posiziona tra i favoriti della vigilia. In sesta posizione, il loro mix di pop elettronico e testi irriverenti potrebbe essere uno dei momenti clou della serata. L’Ucraina, con Ziferblat e “Bird of Pray” in quinta posizione, porterà un messaggio di speranza attraverso un brano potente, mentre il Portogallo con NAPA e “Deslocado” (settima posizione) punta su atmosfere sognanti e melodie avvolgenti.

La Norvegia, con Kyle Alessandro e “Lighter” (ottava posizione), e il Belgio, con Red Sebastian e “Strobe Lights” (nona posizione), offriranno performance visivamente spettacolari, con coreografie e giochi di luce che esalteranno l’atmosfera della St. Jakobshalle. L’Azerbaigian (Mamagama, “Run With U”, decima posizione) e l’Albania (Shkodra Elektronike, “Zjerm”, dodicesima posizione) porteranno ritmi elettronici e influenze etniche, mentre i Paesi Bassi (Claude, “C’est La Vie”, tredicesima posizione) e la Croazia (quattordicesima posizione) chiuderanno la competizione con proposte pop accattivanti. A sigillare la serata sarà Cipro con Theo Evan e “Shh”, un brano che promette un finale emozionante.

La Svizzera, paese ospitante, si esibirà fuori concorso con Zoë Më e “Voyage”, un brano che celebra l’identità multiculturale della nazione. Anche la Spagna, parte dei Big 5, sarà presente con Melody e “Esa Diva” in quinta posizione, portando un tocco di flamenco-pop alla serata.

Omaggi e intervalli: un tributo a Céline Dion

La prima semifinale non sarà solo competizione. Durante il secondo intervallo, l’Eurovision renderà omaggio a Céline Dion, vincitrice nel 1988 per la Svizzera con “Ne partez pas sans moi”. Il tributo, eseguito dal Neues Orchester Basel e da quattro artisti dell’edizione 2024 (Iolanda dal Portogallo, Marina Satti dalla Grecia, Jerry Heil dall’Ucraina e Silvester Belt dalla Lituania), celebrerà una delle vittorie più iconiche della storia del concorso. A chiudere la serata, Jørgen Olsen degli Olsen Brothers, vincitori nel 2000 per la Danimarca con “Fly on the Wings of Love”, regalerà un momento di nostalgia con la sua performance.

Come votare e il ruolo del pubblico italiano

Il pubblico italiano potrà contribuire al risultato della prima semifinale attraverso il televoto (via SMS o telefono) o l’app ufficiale dell’Eurovision, ma non potrà votare per Lucio Corsi, come previsto dal regolamento che vieta di sostenere il proprio rappresentante. I voti saranno aperti solo dopo l’annuncio dei conduttori, e i dieci paesi più votati accederanno alla finale. Gli italiani non potranno invece votare nella seconda semifinale del 15 maggio, poiché l’Italia non si esibirà.

Un’edizione all’insegna della neutralità

Dopo le polemiche dell’edizione 2024, segnata da messaggi politici e tensioni, l’European Broadcasting Union (EBU) ha introdotto un nuovo codice di condotta per garantire neutralità politica, fair play e rispetto tra artisti e broadcaster. Tutti i partecipanti e gli accreditati hanno firmato un documento che sottolinea l’importanza di fare dell’Eurovision un momento di gioia e condivisione. Questa decisione riflette l’intento di tutelare il valore del marchio e di offrire un’esperienza inclusiva per i milioni di spettatori in tutto il mondo.

Dove vedere l’Eurovision 2025

La prima semifinale sarà trasmessa in diretta su Rai 2, Rai Radio 2 (con il commento di Diletta Parlangeli e Matteo Osso) e in streaming su RaiPlay e RaiPlay Sound. Rainews.it offrirà una copertura multimediale con dirette streaming, highlights video e approfondimenti dal backstage. La finale di sabato 17 maggio andrà invece in onda su Rai 1, con la conduzione internazionale di Sandra Studer, Hazel Brugger e Michelle Hunziker.

Con una scaletta che spazia dal pop elettronico alle ballate emozionanti, e con una forte presenza italiana grazie a Lucio Corsi e Gabry Ponte, la prima semifinale dell’Eurovision 2025 si preannuncia come un evento imperdibile. Tra debutti, favoriti e tributi alla storia del concorso, Basilea è pronta a ospitare uno spettacolo che unirà l’Europa attraverso la musica. Non resta che sintonizzarsi su Rai 2 stasera alle 21:00 e lasciarsi travolgere dall’energia dell’Eurovision.