Roma, 22 maggio 2021 - E' tempo di finale per l'Eurovision 2021. L'Italia fa il tifo per i Maneskin ma non può votarli. Oggi, sabato 22 maggio, alle 21, all'Ahoy Arena di Rotterdam, alla presenza del pubblico e con diretta su Raiuno con il commento di Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi (e in contemporanea su Rai Radio 2), è in programma la finale della 65esima edizione dell'Eurovision Song Contest, l’evento canoro più popolare in Europa, a cui partecipano quest'anno 39 Paesi.

Eurovision 2021: la scaletta della finale

A questo ultimo atto, però, sono protagonisti soltanto 26 paesi, venti qualificati tramite le due semifinali del 18 e 20 maggio, i Big Five - Italia, Francia, Germania, Spagnia e Regno Unito - e il paese ospitante, cioè i Paesi Bassi. Infatti, l'ultimo vincitore dell'eurofestival è l'olandese Duncan Laurence (che avrebbe dovuto esibirsi in avvio di serata ma è positivo al Covid-19).

Chi sarà il vincitore dell'edizione 2021? I bookmakers parlano di un testa a testa tra l'Italia dei Maneskin con 'Zitti e buoni' e la Francia con Barbara Pravi e la sua 'Voilà'. I Maneskin, i più ascoltati su Spotify (tra tutti i cantanti dell'Eurovision) a poche ore dalla finale, per il mondo delle scommesse, sono primi con il 26% della probabilità di vittoria, segue la Francia con 20%, quindi Malta col 16% e l'Ucraina con il 10%.

Come votare

Ma come si decreta il vincitore? Il vincitore dell’Eurovision è determinato dalla somma delle classifiche dei 39 Paesi: ciascun Paese si esprime attraverso il televoto (che viene aperto per circa 15 minuti al termine di tutte le 26 esibizioni) e attraverso una giuria composta da cinque esperti (e le giurie di qualità hanno composto le loro preferenze durante la 'prova delle prove' che si è tenuta venerdì 21 maggio).

La regola fondamentale è che ciascun Paese non può votare per il proprio rappresentante, né con il televoto, né tramite la giuria nazionale. Quindi dall’Italia non è possibile votare i Maneskin in nessun modo.

Il pubblico italiano che vuole televotare uno degli artisti in gara (ad eccezione dei Maneskin) può farlo in vari modi:

- televoto con chiamata telefonica: si potrà telefonare solamente da rete fissa allo 894.222 e digitare il codice identificativo del concorrente (comunicato nel corso della serata);

- televoto mediante Sms: può essere effettuato solo da cellulare, inviando un Sms al numero 4754750 con il numero identificativo dell’artista;

- tramite App: scaricando l’applicazione ufficiale dell’Eurovision Song Contest, disponibile sia per iOS che per Android, sarà possibile esprimere la propria preferenza per i vari artisti.