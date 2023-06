La principessa Eugenia di York è diventata mamma per la seconda volta

Si allarga la famiglia della principessa Eugenia di York. La secondogenita del principe Andrea, duca di York, e di Sarah Ferguson e il marito Jack Brooksbank hanno annunciato sui social la nascita del loro secondogenito, Ernest George Ronnie.

Nascita speciale

Il bebè è venuto al mondo già il 30 maggio, ma Eugenia e il consorte hanno aspettato qualche giorno per ufficializzare la notizia e mostrare a tutti le prime, tenere immagini del nuovo arrivato, il primo neonato in casa Windsor dopo la scomparsa della regina Elisabetta II.

I nomi

Il secondo nome di Ernest, George, deriva dal ramo paterno (George Brooksbank, il papà di Jack, è morto poco prima del battesimo del primogenito degli York-Brooksbank nel 2021). Il terzo, Ronnie, è il diminutivo di Ronald (nonno materno di Eugenia e della sorella maggiore Beatrice, padre di Sarah Ferguson. In base a quanto ha scritto la principessa, “Augie”, il fratello maggiore del neonato, di 2 anni (nome completo, August Philip Hawke) si è subito calato nella parte del premuroso “fratellone”, come mostra anche una tenera foto che lo ritrae mentre guarda il piccolo nella sua culla.

Chi è Eugenia di York

La principessa Eugenie, la terza delle quattro nipoti della regina, è nata il 23 marzo 1990. Il suo nome completo è Eugenie Victoria Helena. È attualmente l'undicesima in fila per il trono, preceduta dalla sorella maggiore e dalla nipote, figlia di quest’ultima: la principessa Beatrice, infatti, più grande di Eugenia di due anni, è nona nella successione e la sua bambina, Sienna Elizabeth, avuta nel 2021 con il marito Edoardo Mapelli Mozzi, è decima.

I genitori

Come ricordato, i genitori di Eugenia e Beatrice sono il principe Andrea e Sarah Ferguson. I due sono stati sposati dal 1986 fino al 1992. Il divorzio è avvenuto ufficialmente nel 1996. I due, però, sono rimasti in ottimi rapporti. “I divorziati più felici del mondo”: così la stessa “Fergie” ha definito lei e l’ex marito, con la sua consueta e vivace ironia.

L’incontro con Jack

Eugenia di York, appassionata ed esperta di arti visive, in particolare delle espressioni artistiche moderne e contemporanee, ha sposato Jack Brooksbank nell’ottobre 2018 presso la St. George's Chapel del Castello di Windsor (dove si sono sposati anche Harry e Meghan nel maggio dello stesso anno). I due stanno insieme da tempo: Eugenie ha incontrato il suo futuro marito durante una gita sugli sci nel 2010, quando lei aveva 20 anni e lui 24, in base a quanto riporta la Bbc. Hanno cominciato a frequentarsi presto.

La proposta

Per un periodo Eugenia e Jack hanno portato avanti una storia a distanza: la principessa, infatti, per impegni professionali ha vissuto a New York per un certo periodo. Nel gennaio 2018 Brooksbank, durante un viaggio in Nicaragua, le ha chiesto la mano e ha fatto la proposta nuziale, seguita dall’annuncio ufficiale del Palazzo.

Jack Brooksbank e la Tequila di Clooney

Brooksbank è figlio di un contabile ed è cresciuto nei circoli aristocratici britannici. Non ha frequentato il college. Ha iniziato a lavorare presto nel settore della ristorazione e dei bar, gestendo, per esempio, l'elegante nightclub Mahiki. Successivamente, è diventato un rappresentante del marchio per la Tequila Casamigos fondata da divo di Hollywood George Clooney. Ora, secondo quanto riferito dalla stampa britannica, lui ed Eugenie, con i loro bambini, si stanno dividendo tra Londra e il Portogallo per nuovi impegni professionali di Jack.

I figli

August Philip Hawke Brooksbank, il primogenito di Eugenia e Jack, è nato il 9 febbraio 2021. A gennaio 2023 la coppia ha annunciato sui social che la cicogna era in volo e che stavano aspettando un altro bebè, con una dolcissima foto di lei col pancione baciato dal suo “Augie”.