Ettore Mo, il principe degli inviati speciali

Un inviatotestimone sui fronti delle guerre, dei massacri, delle rivoluzioni, della fame, delle carestie. Questo è stato Ettore Mo, scomparso a 91 anni: grande inviato del Corriere della Sera, fra i più grandi inviati italiani. Nascita a Borgomanero. Vocazione del giramondo dopo la maturità classica, prima ancora di quella per il giornalismo. Pochi esami a Ca’ Foscari, a Venezia. Studia canto. Finisce per partire per l’Isola di Jersey, sulla Manica. Per mantenersi fa il barista, lo sguattero, il cameriere, vive ad Amburgo e poi a Madrid, dove insegna francese in un collegio. "Dopo qualche tempo tornai a Londra, perché mi era venuta la voglia di fare il giornalista. Ma non sapevo come incominciare e dovetti rassegnarmi, per tirare avanti, a fare l’infermiere in un ospedale di incurabili: lavare lenzuola, lavare i pazienti. Insomma sei mesi di inferno, prima di imbarcarmi come cameriere su una nave passeggeri della P.&O. delle Orient Lines". La porta che si apre è quella dell’ufficio di corrispondenza da Londra del Corriere. Seguono cinque anni a Roma e altrettanti a Milano, redattore agli spettacoli. Lo spediscono nell’Iran di Khomeini. È allora che Ettore Mo viene "scoperto".

È in Afghanistan travestito da mujahidin, kurdo in Kurdistan, mescolato con i poveri e i guerriglieri nel Sud America, a Sabra e Chatila a riferire per primo dell’eccidio, in Vietnam, Cambogia, Jugoslavia, India, Cina, Liberia, Messico, in Cecenia e a Cuba. "Molti chiedono se ho paura quando mi trovo alla guerra, o con i guerriglieri, quando si spara. Certo che ho paura. Ma questa paura non è niente. È un obbligo subirla, come per altri è un obbligo presentarsi puntuali in ufficio. Fa parte del mio lavoro. E però il vero spavento lo provo quando mi metto alla macchina per scrivere, col foglio bianco davanti, e devo raccontare. Bisogna farlo con stile, evitare i facili effetti che ti si propongono come tentazioni, evitare insomma che quello che si è visto, una volta messo sulla carta, diventi falso".

Gabriele Moroni