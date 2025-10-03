Etichette Indipendenti. Il ’MEI’ compie trent’anni

Nei tardi anni ’70 inglesi, l’espressione ‘indie’ era usata per definire la nascita di un movimento che sceglieva la perfetta indipendenza del fare musica, creando un mercato che, nel corso del tempo, ha portato alla conquista dei vertici delle classifiche di vendita, prima appannaggio esclusivo delle grandi etichette.

Una storia artistica e imprenditoriale che, da tre decenni, racconta con passione e precisione il ’MEI’, che sta per Meeting Etichette Indipendenti e che anche quest’anno va in scena a Faenza dal 3 al 5 ottobre. Un’occasione unica, in Italia, per immergersi in un’ondata vivacissima di gruppi e di solisti che hanno deciso di coltivare il proprio talento, gestendo direttamente ogni aspetto della propria carriera.

I tempi sono cambiati e anche il significato della parola ‘indipendente’ in musica è spesso contraddittorio, ma rimane uno spirito creativo che la manifestazione faentina ben documenta, tra incontri, laboratori, presentazioni, onorificenze e concerti. Tre giorni nelle principali piazze, teatri, palazzi e palchi del centro storico con alcuni dei nomi più rappresentativi del pop nazionale. Ad iniziare dal cantautore Eugenio Finardi, protagonista dell’ondata, tra rock e canzone d’autore, ribelle degli anni ’70. A lui verrà consegnata la Targa MEI come miglior artista indipendente, a testimoniare un’avventura culturale, la sua, che lo vide esordire con il disco ‘Non gettate alcun oggetto dai finestrini’, pubblicato nel 1975 dalla Cramps Records di Gianni Sassi, che in quel periodo era il riferimento di una realtà originale e vivacissima, dove il pop conviveva con il jazz e le partiture colte della musica contemporanea.

Altro riconoscimento importante, questa volta alla carriera, quello che sarà consegnato ad Antonella Ruggiero, che, con i Matia Bazar prima e poi da sola, ha unito sperimentazione e melodia. All’interno del consueto Forum sul giornalismo musicale, ci sarà spazio per il Premio Michele Manzotti per critici musicali, creato in ricordo del giornalista de La Nazione scomparso prematuramente nel 2022.

Tra approfondimenti sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella musica, una mostra mercato dove scovare i vinili più rari e cercati dai collezionisti, anteprime di lavori di giovani musicisti che qui trovano la loro prima ribalta, il MEI è un’occasione per scoprire artisti che qui debuttano e che potrebbero diventare le prossime star della canzone italiana. Il programma completo è sul sito www.meiweb.it

Pierfrancesco Pacoda