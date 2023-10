Esulto e volo a ogni ingaggio

Quante altre vestirebbero i panni della Sally Bowles di ’Cabaret’ senza temere il confronto con la Liza Minnelli da Oscar dell’omonimo film di Bob Fosse? Diana Del Bufalo questo peso non lo avverte. "E’ un personaggio che mi sento addosso e non mi metto a fare uguale alla Sally del film, anche se l’ho visto migliaia di volte. Io ho una mia identità e non sono in competizione con nessuna". Diana è così: ama il suo lavoro ma confessa di non essere ambiziosa. Piuttosto fatalista: "Farò questo mestiere che adoro finché posso e non mi arrovello mai su come pianificare il futuro. So che le cose accadono se devono succedere". L’occasione di ripetere l’esperienza del musical dopo ’Sette spose per sette fratelli’ non se l’è comunque fatta sfuggire: "Il titolo mi ha fatto brillare gli occhi e poi dopo aver lavorato benissimo con Luciano Cannito sono stata felice di ripetermi".

Avere accanto un funambolo come Arturo Brachetti che effetto le fa?

"E’ il primo ’Cabaret’ al mondo con tutti questi cambi d’abito ed è una novità che arricchisce molto lo spettacolo. In più la sua serietà sprona anche la mia naturale pigrizia. E’ preciso, puntuale, maniacalmente professionale. Credo dormirebbe anche in teatro".

Si aspetta una svolta o una consacrazione?

"In verità la vita che ho la amo e mi va bene così. Ho scelto di dare la priorità alla famiglia: la mia casa tra la natura della campagna intorno a Roma Sud, la mia cagnolina Leia Skywalker presa in un canile in Calabria, le passioni per la pittura, il canto, il pianoforte".

E poi adesso c’è Patrizio a completare il quadretto domestico...

"Me l’ha presentato Sofia, una delle mie migliori amiche all’ultimo Capodanno. Io ero in scena a Firenze ed è stato amore a prima vista. Lui era un po’ renitente perché era appena uscito da un’altra storia ma non c’è stato verso, l’amore era troppo forte".

Che tipo è?

"Ha un lato femminile molto spiccato, ama la moda e infatti mi critica spesso. Del resto è della Vergine. Fa il commercialista e non posso dire altro, perché non vuole che si riveli nemmeno il cognome".

Avete intenzione di allargare la famiglia?

"In ’Mangia, prega, ama’ c’è la battuta “Il figlio è come un tatuaggio, per farlo devi essere molto sicura“. Ecco, non lo siamo nessuno dei due".

Con quali idoli è cresciuta?

"Sono sempre stata un po’ scemotta, facevo le facce e le linguacce per cui amo i tipi alla Jim Carrey. Poi posso dire Cameron Diaz, bella, comica e che sa ballare. In generale mia mamma, la cantante lirica Ornella Pratesi, mi ha fatto amare lo spettacolo americano. Portava me e mio fratello Giano, che ora ha una galleria d’arte, a vedere i musical di Broadway. Tra i colleghi italiani cito Fabio De Luigi con cui abbiamo fatto tante cose ed è sensibile e noncurante esattamente come me"

I futuri sogni di gloria dove portano?

"Diciamo che fare qualcosa in inglese all’estero non mi dispiacerebbe".

Con quale criterio sceglie i personaggi?

"Se il ruolo è vicino a come sono io. Non avendo mai studiato recitazione, sono in grado di interpretare un copione se me lo sento affine. La pubblicità mi ha regolarmente bocciata nonostante i mille provini e al cinema i no ricevuti li ho trovati motivati una volta vista la pellicola con chi mi è stata preferita: era più adatta di me".

Teme la concorrenza dell’intelligenza artificiale?

"Odio la tecnologia perché sento a pelle che sfocerà in qualcosa che non piace, ci farà finire a ramengo, renderà l’essere umano sempre più scemo e ne sono spaventata".

Essere umano che già non dà belle prove di sé soprattutto se è maschio e ha a che fare con le donne..

"Ah io se devo percorrere una strada buia di sera chiamo mia mamma, le do tutte le coordinate e sto al telefono con lei finchè non sono arrivata".

L’ultimo film che ha girato è ’Pensati sexy’ con Raoul Bova diretta da Michela Andreozzi. Si sente davvero così?

"Nel tempo ho preso maggiore confidenza col mio corpo, ho imparato ad amarmi e questo mi ha fatto capire anche qualcosa di più della mia passione per il lavoro che a sua volta ha bisogno di identità forti, devi sapere chi sei per dare il meglio".