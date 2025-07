’Estate nei Chiostri’. Mostra, note e incontri alla Società Umanitaria

Prosegue sino al 24 luglio l’Estate nei Chiostri, la rassegna estiva della Società Umanitaria con accesso gratutito con prenotazione. Nei giorni scorsi è stata inaugurata Cartografia della memoria, un viaggio nell’archivio della Società Umanitaria, mostra curata dagli studenti di NABA – Nuova Accademia di Belle Arti.

Il progetto è una rilettura artistica dell’Archivio storico Umanitaria, dove la memoria si fa materia viva, capace di generare nuove visioni. Al centro del lavoro, le esperienze storiche promosse dall’Ente per l’emancipazione delle classi lavoratrici, il teatro del Popolo, la casa degli emigranti e le case dei bambini secondo il metodo di Maria Montessori. Mostra visitabile da lunedì a venerdì dalle 10 alle 18.

Martedì 22 alle 21 concerto con trio Federico Daniel, al contrabbasso Donato Sardone, alla batteria Pietro Bagaloni e al pianoforte Federico Daniel. Il concerto propone una lettura libera e personale del repertorio di alcune figure centrali del jazz contemporaneo. Mercoledì 23 alle 18.30 Valeria Palumbo modera Federica Ceccherini giornalista di Focus nell’ambito del ciclo sviluppato con Focus, ’Non solo Marco Polo’ che conduce il pubblico on the road, sulle tracce di grandi viaggiatori della storia e delle loro scoperte da Erodoto, primo cronista del mondo, alla rivoluzione scientifica di Charles Darwin, fino alla coraggiosa impresa di Nellie Bly, giornalista simbolo dell’emancipazione femminile, che fece il giro del mondo in 72 giorni.

Giovedì 24 luglio ultimo spettacolo della rassegna Sbam - Sbattimenti del millennio di e con Nicolò Collivignarelli. Una storia riflessiva sulla condizione di vita dei ’vecchi’ giovani di oggi.