Estate con Branca Fizz. Il cocktail irresistibile con l’icona degli amari

Bartender ed esperti di mixology amano giocare sempre di più con l’amaro utilizzandolo come base per nuove ricette di drink all’avanguardia. E pare che con il suo sapore amaricante e l’appeal ’old school’, questa tendenza abbia già conquistato anche i palati più giovani. L’amaro, tradizionalmente goduto come digestivo di fine pasto o dopo il caffè, torna oggi alla ribalta per F.lli Branca Distillerie in una nuova veste: ’it’s cocktail time!’ Perché i rituali cambiano, ma le passioni restano e Branca Fizz è l’interessante novità quale drink a base di Fernet-Branca, l’icona degli amari.

In Branca Fizz il sapore deciso e profondo dell’amaro di casa Branca si unisce all’accento e al profumo vivace della Soda al Limone creando un mix irresistibile che incanterà sia i palati più esigenti, sia coloro che ricercano un drink beverino e fresco. Il Branca Fizz non è solo un cocktail, ma una vera e propria festa dei sensi, un’opportunità per scoprire una nuova dimensione del gusto, dove l’amaro si fonde armoniosamente con la frizzantezza della Soda al Limone.

Creato nel 1845 da Bernardino Branca, fondatore dell’azienda, Fernet-Branca è noto nel mondo per la sua ricetta segreta: un mix esclusivo di 27 erbe aromatiche che viene gelosamente custodito dalla famiglia Branca e tramandato di padre in figlio da cinque generazioni. Con l’arrivo del Branca Fizz anche il coccodrillo Fernando, icona di uno dei più celebri manifesti storici di Fernet-Branca (Agenzia Magà di Parigi, 1920), si rinnova mostrandosi in tenuta estiva nel logo dai colori che richiamano la bellezza del tramonto.