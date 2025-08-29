’Estate al Castello’. Musica e spettacoli. Grandi live e show

Prosegue l’intenso programma della 13ª edizione della rassegna ’Estate al Castello’ a Milano realizzata con il contributo di tanti operatori dello spettacolo e del mondo della cultura, di partner, sponsor e professionisti.

Il 31 agosto torna ’Le Cannibale’, il live di Parra For Cuva fonde melodie cinematiche e ritmiche ibride, il dj set di Velasco intreccia suoni elettronici con influenze afro-latine. Un evento che celebra la musica e il ballo come linguaggio universale e spazio di connessione.

Lunedì 1 settembre sul palco Offlaga Disco Pax - Vent’Anni di Socialismo Tascabile. Dopo undici anni dal loro scioglimento, avvenuto nel 2014, a seguito della dolorosa scomparsa di Enrico Fontanelli, Daniele Carretti e Max Collini hanno deciso di riunirsi per celebrare con un tour i vent’anni del loro fiero comizio d’esordio pubblicato nel 2005.

Il 2 settembre salirà sul palco Nada con la band al completo. L’artista, tra le più originali della scena musicale italiana contemporanea, torna dal vivo con uno spettacolo rinnovato in occasione dell’uscita del suo ultimo disco ’Nitrito’.

Mercoledì 3 settembre sarà il turno di Almamegretta – Sanacore Live Tour – 30° Anniversario Il Sanacore Live Tour. Protagonisti di un set potente che esalta tutta la profondità del loro suono, riaffermando al tempo stesso il valore di ’Sanacore’.

Il 4 settembre sarà il turno di Federico Basso - ’Visto dal Basso’. L’artista nel 2025 ha vinto la 5ª edizione di ’LOL - Chi ride è fuori’, in onda su Prime Video. Il suo humour dalla televisione è approdato al mondo dei social. Con il suo sguardo si vede la vita di tutti i giorni sotto diverse sfaccettature, un filtro del tutto originale che vi consentirà di cogliere aspetti della vita quotidiana spesso trascurati.

