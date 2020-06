Roma, 18 giugno 2020- È tempo di vacanze e, anche per rilanciare il settore turismo del Bel Paese, stanno aumentando le prenotazioni estive nei luoghi di villeggiatura nazionali. Scopriamo 5 mete insolite, divertenti e lontane dalla confusione dove passare qualche giorno di relax in Italia.



Lago di Resia – Trentino-Alto Adige

Un paesaggio incantato, dominato da un campanile romanico del XVI secolo che emerge dall’acqua e domina l’intero panorama: il lago di Resia è uno dei più caratteristici ma anche meno conosciuti tra i bacini di origine glaciale del nostro Paese. Il campanile è l’unica testimonianza rimasta dell’antico borgo di Curon, il paesino sommerso dalle acque e ricostruito sulle pendici dei monti che scendono verso il lago. Il lago di Resia è perfetto per chi è alla ricerca di relax e vuole passare qualche giorno nella natura, circondato dal silenzio e dalla quiete, facendo passeggiate ed escursioni e, sfruttando il vento quasi sempre presente da queste parti, ama particolarmente il kitesurf.



Giardino di Ninfa – Cisterna di Latina – Lazio

Chi è alla ricerca di un luogo incantato, quasi magico, un paradiso terrestre poco conosciuto ma assolutamente imperdibile può provare a prenotare una breve vacanza per visitare il giardino di Ninfa, nel comune di Cisterna di Latina, meta proprio in questi giorni di una vacanza della influencer italiana Chiara Ferragni. Rifugio di molti letterati internazionali e nazionali dal calibro di Virginia Woolf, Giuseppe Ungaretti e Alberto Moravia, questo parco è ricco di una vegetazione lussureggiante e ospita le rovine della città medievale di Ninfa, ormai quasi completamente distrutta. Prima di effettuare la visita il consiglio è quello di controllare sul sito del Giardino di Ninfa gli orari di apertura e le norme di sicurezza da rispettare.



Sant’Agata de’ Goti – Campania

Una vacanza tra storia, mistero e un’esperienza enogastronomica di primo livello è quella che si può fare a Sant’Agata de’ Goti, cittadina di circa diecimila abitanti in provincia di Benevento. Il suo centro storico, perfettamente conservato – la cui prima costruzione risale al medioevo – ha avuto nel corso del tempo piccole trasformazione dovute alle diverse dominazioni che il territorio del Sannio ha subito, senza mai tuttavia perdere minimamente il suo fascino. Campanili con cupole in maiolica, case e palazzi allineati su un ripiano strapiombante una cinquantina di metri con sullo sfondo il fiume che lambisce la città: un paesaggio che ha fatto da set a numerosi film. Non da meno, infine, la degustazione di vini locali come l’Aglianico e la Falanghina.



Santuario della Verna – Toscana

Chi è alla ricerca di una vacanza in completo relax, per ritrovare la forma fisica ma soprattutto quella spirituale, può provare a passare qualche giorno al Santuario della Verna, sull’Appennino Toscano, in provincia di Arezzo. Abeti e faggi dominano il panorama del monastero, guidato dai padri francescani (proprio qui si ritirò a vita spirituale San Francesco d’Assisi nel XIII secolo) e in cui è possibile soggiornare, fare lunghe passeggiate nella natura ed esercizi spirituali.



Abbadia di Fiastra – Marche

Sono tanti gli italiani appassionati di yoga e, per tutti quelli che vogliono provare un’esperienza davvero unica, la proposta viene dell’Abbadia di Fiastra, una riserva naturale e protetta nel centro delle Marche, in provincia di Macerata. Proprio qui si trova, infatti, una scuola di yoga, con la possibilità di corsi quotidiani e soggiorni più lunghi. Un modo per fermare il tempo e dedicare una vacanza a sé stessi, lontano dal caos e dallo stress cittadino e lavorativo.

