’Essere Vignaioli’. La carica dei 101 aspettando il ’Mercato dei vini’

Il countdown per l’apertura della 14esima edizione del Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti, l’evento di FIVI che si svolgerà a BolognaFiere dal 15 al 17 novembre 2025, è già iniziato, ma i wine lover non dovranno attendere un mese intero per tuffarsi in questo affascinante universo. FIVI, Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti, firma un altro esclusivo appuntamento che rappresenta una premessa d’eccezione alla rassegna: “Essere Vignaioli. Storie di vigne e di vini”. Evento diffuso più atteso e amato dagli appassionati del vino dei Vignaioli Indipendenti, quest’anno, da singola giornata si trasforma in una settimana intera di appuntamenti, un’edizione davvero da record che coinvolgerà ben 101 Punti di Affezione FIVI in tutta Italia e sette locali a Bologna. I Punti di Affezione FIVI, sono wine bar, enoteche, osterie e ristoranti che più di altri hanno a cuore il lavoro dei Vignaioli, che offrono una scelta molto ampia dei loro vini e che, come i Vignaioli Indipendenti, hanno fatto dei valori di territorialità, artigianalità, qualità e sostenibilità i pilastri della loro attività.

Una speciale connessione lega, infatti, i Vignaioli Indipendenti al settore dell’Horeca. Da un’indagine realizzata da Nomisma/Wine Monitor nel 2024, è emerso che il 68% dei Vignaioli Indipendenti FIVI vende all’Horeca senza intermediari, facendo così diventare questo settore il secondo più importante canale distributivo dopo le vendite dirette in azienda. Inoltre, FIVI promuove attivamente il rapporto con l’Horeca per rafforzare il legame con i produttori e valorizzare al meglio l’artigianalità e la tradizione dei loro vini. Da lunedì 20 a domenica 26 ottobre, quindi, “Essere Vignaioli. Storie di vigne e di vini” vedrà i Punti di Affezione, luoghi speciali riconoscibili dal logo della FIVI, con Ampelio e il suo inconfondibile cesto di uva, esposto in vetrina, accogliere appassionati, clienti, semplici curiosi e wine lover con eventi, degustazioni, cene e aperitivi dedicati al “bere indipendente”. A rendere davvero imperdibili queste occasioni d‘incontro, la presenza di uno o più soci della FIVI, che racconteranno il significato di essere un Vignaiolo Indipendente e lo spirito della Federazione, presentando con passione e competenza i vini di altri colleghi e facendoli degustare in un’atmosfera accogliente e informale, di amicizia e collaborazione.

"Ascoltare un Vignaiolo delle Alpi che presenta il vino di una Vignaiola siciliana, o un giovane Vignaiolo piemontese che racconta il lavoro di una storica cantina campana, è il modo migliore per respirare lo spirito che anima la FIVI – spiega Rita Babini, Vignaiola e Presidente FIVI –. E quello stesso spirito di festa e amicizia lo vogliamo ricreare ogni anno tra i banchi di assaggio al Mercato dei Vini. “Essere Vignaioli” significa proprio questo, ed è un piacere poterlo condividere con migliaia di appassionati in tutta Italia, in attesa di rivederci a Bologna". L’elenco dei Punti di Affezione FIVI aderenti all’iniziativa, in ordine alfabetico e suddiviso per regione, è disponibile sul sito web della FIVI, mentre le informazioni sulle diverse iniziative e attività si potranno trovare sui canali social e sui siti dei singoli Punti di Affezione.