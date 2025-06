Essenza del mare. La magia dell’Elba tra cultura e territorio

Un festival che abbraccia un’intera isola, ne valorizza la comunità, ne esalta l’identità mediterranea e ne difende il cuore più profondo. Il mare. È lo spirito dell’edizione 2025 di SEIF – Sea Essence International Festival, che da quest’anno si rinnova anche nel nome, diventando SEIF – Isola d’Elba. Organizzato dalla Fondazione Acqua dell’Elba, il festival si terrà dal 27 al 29 giugno, con un programma gratuito diffuso su tutto il territorio isolano, in una formula che per la prima volta coinvolge tutti e sette i comuni dell’Isola d’Elba.

Fulcro dell’evento il tema delle “Comunità Mediterranee”, scelto per celebrare il mare non solo come ecosistema da proteggere, ma anche come luogo di incontro, crescita e cultura. "Il mare è un simbolo di unione e condivisione – sottolinea Fabio Murzi, presidente della Fondazione Acqua dell’Elba – SEIF vuole essere uno spazio di confronto in cui il mare unisce storie, culture e persone, raccontando le relazioni che intorno ad esso si sviluppano e si rafforzano". Il format multidisciplinare del festival resta invariato: spettacoli, incontri, dibattiti, esperienze ambientali ed educative animeranno l’intera isola. Le attività mattutine e pomeridiane saranno diffuse nei vari comuni, mentre gli eventi principali si terranno a Capoliveri, Portoferraio e Marciana Marina.

Tra le novità più attese, spicca la chiusura dell’anello occidentale de “La Via dell’Essenza”, sentiero naturalistico lungo 66,5 km articolato in otto percorsi sensoriali, gestito dalla Fondazione in collaborazione con il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. Uno spazio di bellezza e scoperta, pensato per camminare, respirare e riflettere sul valore del paesaggio. Grande attenzione anche all’educazione ambientale: tornano le attività SEIF 4 Kids, con laboratori per bambini curati da Legambiente, mentre prosegue il progetto Blue Schools promosso da UNESCO-IOC, che rende l’Elba la prima realtà europea ad aver certificato tutte le sue scuole come “Scuole Blu”. Quest’anno il progetto si estende all’intero Arcipelago Toscano.

Non mancheranno momenti di spettacolo e musica. Tra gli ospiti più attesi Vincenzo Schettini, il professore di fisica diventato celebre online, che il 28 giugno a Portoferraio porterà in scena “La Fisica dell’Estate”, show scientifico e narrativo dedicato al mare. A lui si affiancheranno i concerti della Cristina Cioni Band (27 giugno, Capoliveri), de Il Trio delle Meraviglie (28 giugno, Portoferraio) e di Valerio Lundini con I VazzaNikki (29 giugno, Marciana Marina), per una chiusura tra swing e comicità surreale.

SEIF 2025 si conferma così molto più di un festival: è una rete di esperienze, visioni e persone che, intorno al mare, costruiscono senso, bellezza e futuro. Un invito a partecipare, scoprire e custodire voluto dalla Fondazione Acqua dell’Elba. Una realtà no-profit nata nel 2022 dalla volontà dall’impresa famigliare Acqua dell’Elba per dare maggiore forza all’impegno da sempre profuso a favore dell’Isola d’Elba ha una struttura dedicata, per amplificare l’impatto delle attività sul territorio e contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone che lo vivono. La Fondazione è impegnata in programmi dal respiro nazionale e internazionale lungo cinque direttrici - Ambiente, Istruzione, Cultura, Sociale e Arte - per contribuire a tutelare l’ecosistema dell’isola e a valorizzarne il patrimonio sociale e culturale.