Nuova esplosione solare, possibili tempeste geomagnetiche per giovedì 20 luglio

Roma, 19 luglio 2023 – Nuova e prolungata esplosione sul Sole, le cui spettacolari immagini sono state riprese dal Solar Dynamics Observatory della Nasa nelle prime ore di ieri. Secondo quanto spiega il sito Spaceweather.com, il brillamento è stato generato dalla macchia solare AR3363, che è sette volte più grande della Terra, e ha provocato una 'tempesta' di protoni energetici che sta lambendo gli strati più alti dell'atmosfera terrestre.

Ora, nonostante l'esplosione non sia catalogabile nella classe più potente (la X), è risultata essere ancora più forte per via della sua insolita durata, con un'emissione di raggi X che si è protratta per diverse ore. Questo ha generato un'espulsione di massa dalla corona solare (Cme), che è stata immortalata dai coronografi del telescopio spaziale Soho della Nasa.

Sebbene il flusso di particelle cariche (chiamata plasma) non si stia dirigendo direttamente verso la Terra, i modelli dell’agenzia statunitense Nooa (National oceanic and atmospheric administration) sembrano confermare che la Cme sfiorerà il campo magnetico terrestre domani, 20 luglio, generando possibili tempeste geomagnetiche. Gli effetti dovrebbero sommarsi a quelli di altre espulsioni di massa coronale che si sono verificate nei giorni scorsi.

L’attività del Sole aumenta e diminuisce in uno schema di 11 anni noto come ciclo solare: quello attuale è iniziato a dicembre 2019 e si prevede che raggiunga il massimo nel 2025 prima che la sua attività svanisca nuovamente. Gli scienziati seguono questa attività in base al numero di macchie solari visibili.