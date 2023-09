Esperienza ’Kleine Flamme’ . Nel cuore dell’Alto Adige viaggio nei sapori d’Oriente

Per pochi. Perché la tavola è, prima di tutto, intima convivialità. Per pochi. Perché i padroni di casa amano prendersi cura come si deve dei loro ospiti e i soli sette tavoli – nella deliziosa saletta interna di una casa-torre nel centro storico di Vipiteno o nel fresco cortile esterno – la dicono tutta sulla filosofia del locale. Per pochi. Perché ci vuole un bel coraggio per proporre l’Oriente in Alto Adige, ma a Burkhard Bacher e a sua moglie Annelies certo non difettano volontà e intraprendenza.

Per pochi fortunati la ‘piccola fiamma’ arde di passione e golosità. Perché il ristorante ‘Kleine Flamme’ (piccola fiamma appunto) è molto più di un luogo fisico in cui andare a pranzo o cena. È piuttosto la mèta ideale per chi desideri fare un viaggio in una cucina fusion che ha un’anima altoatesina e mediterranea ma che, al tempo stesso, esplora i sapori dell’est del globo. Del resto la vita di chef Burkhard (Burki per gli amici che poi sono anche i commensali più assidui...) e quella di Annelies, lui di Vipiteno, lei di Merano, racconta di un giro del mondo continuativo almeno fino al 9 febbraio 1998, giorno in cui la coppia ha messo base al ‘Kleine Flamme’ e ha iniziato a far breccia nei clienti, riscaldando loro cuore e deliziandone i palati.

"Ci siamo incontrati a Corvara in Val Badia – dice emozionata Annelies, capace di stabilire con gli ospiti un rapporto incredibilmente empatico e di familiarità –. Poi mio marito si è spostato in giro per il mondo, ed io con lui, fino ad arrivare a Bangkok dove ha cucinato anche per la regina". Le foto, non ostentate, sono lì sulle pareti del piccolo locale dove lo chef fa uscire i piatti da solo ndala sua cucina a vista. Per pochi. Perché così, magari, riesce anche a scambiare due parole con gli ‘amici’ a tavola. "Ci piace chiamarli così i nostri ospiti – continua Annelies – perché vogliamo che si sentano come a casa. Poi ci pensiamo noi a farli viaggiare attraverso i piatti che proponiamo".

Italiana, tailandese, giapponese o francese, chef Bacher si sente a casa in tutte le cucine e come nessun altro è in grado di unire ogni influenza armoniosamente unendo la filosofia mediterranea con le più moderne tecnologie culinarie provenienti da tutto il mondo. C’è il pesce a giocare il ruolo di indiscusso protagonista. Sì, avete capito bene, il pesce. A Vipiteno. Iniziare con il carpaccio di gamberi, riso venere marinato, melone alla kurkuma arrostita ed erba di limone è un’opzione validissima anche se il rotolo di fegato d’oca caramellato è da applausi. Il risotto allo zafferano e chili con sgombro e lattuga di mare fanno il paio con i paccheri, coda di bue, polenta crema al parmigiano e pomodoro alla soia.

La star è il tataki di tonno di chef Bacher: orientaleggiante, condito con olio di limone salato accompagnato da intriganti erbe amare. In dolcezza si chiude con una brioche alla menta, ciliegie imbottite, crema allo cioccolato, tè al gelsomino e gelato di vaniglia. Sì, qui la montagna si sente. Del resto, siamo pur sempre nel cuore delle Alpi.

Diego Casali