Esodo e controesodo: perché ogni agosto i numeri non tornano

Roma, 22 agosto 2025 – Ogni estate il copione è lo stesso: “bollino nero”, “traffico da record”, “città vuote”, “mare e montagne sold-out”. Le previsioni sul turismo in Italia rimbalzano, le stime si rincorrono; poi arrivano i consuntivi e la realtà è meno estrema: flussi intensi, sì, ma spesso più distribuiti, con criticità localizzate e una fotografia frammentata del turismo italiano. Perché? Ci sono diverse spiegazioni, una su tutte: si tratta di indicatori diversi, finestre temporali diverse, basi statistiche che cambiano (anche per effetto delle nuove regole sugli alloggi turistici). Ecco cosa dicono le fonti più solide e perché, leggendole insieme, il quadro si compone.

Sulle strade: tanto movimento, ma meno caos del previsto

Il Ferragosto 2025 ha visto 23,5 milioni di transiti sulla rete Anas tra venerdì 15 e la tarda mattinata di domenica 17. Volume alto, attese di rientro in crescita, ma — testuale — “nessuna criticità particolare” nella domenica clou secondo i monitoraggi di giornata.

Questa settimana di controesodo è storicamente molto critica: su 203 milioni di spostamenti da fine luglio, Anas stima altri 12,2 milioni solo nel weekend del 23-24 agosto, ricordando che due spostamenti su tre ormai avvengono nei giorni feriali. Tradotto: i picchi in realtà si “spalmano”. E così i bollini servono anche a orientare le decisioni di partenza e a ridurre le congestioni. O meglio, le mappe “bollino” di Autostrade per l’Italia (e i richiami di Viabilità Italia) restano utili come previsioni e consigli di viaggio, non come oracoli del traffico: per alcuni giorni è stato indicato il rosso/nero, ma i consuntivi hanno registrato soprattutto traffico intenso e rallentamenti gestibili. È la natura stessa delle previsioni: sono avvisi prudenziali, non misurazioni ex-post.

Aerei e treni: crescita sì, ma senza strappi

Lato aerei, i numeri consolidati più freschi sono quelli di giugno: gli aeroporti italiani hanno movimentato 22,3 milioni di passeggeri (+3,6% sul 2024). È un ritmo di crescita moderata ma costante, trainato dal turismo internazionale. Il mese di agosto, storicamente il più carico, non è ancora chiuso, ma gli indicatori suggeriscono continuità del trend, senza punte eccessive.

Quanto ai treni, FS sta potenziando l’offerta per reggere domanda e rientri (anche regionali), ma qui l’informazione rilevante è che migliorano le capacità delle infrastrutture per distribuire i flussi e assorbire i picchi. È un altro motivo per cui su strada si vedono meno “ingorghi apocalittici” rispetto alla narrativa corrente.

Alloggi, la battaglia dei numeri

È sulle notti negli alloggi italiani che lo scarto tra fonti si allarga. Il Viminale ha certificato a metà mese un +13,1% di arrivi nei primi 11 giorni di agosto rispetto al 2024. A giugno si era segnalato un +10,2% e a luglio un +4,5%. Sono segnali inequivocabili di più persone in viaggio e che soggiornano in strutture ricettive.

Qui però Federalberghi evidenzia un punto importante: confrontare oggi con l’anno scorso non è necessariamente una buona idea perché il Codice Identificativo Nazionale (CIN) e l’attivazione della Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR) del Ministero stanno facendo emergere centinaia di migliaia di alloggi extra-alberghieri prima sotto-tracciati. Significa più arrivi “visibili” nelle banche dati, a parità di flussi reali. E infatti l’associazione parla di presenze stabili o in lieve calo in molte destinazioni, pur riconoscendo che l’emersione è positiva e che per qualche anno altererà i confronti storici. È una questione metodologica, non un gioco al rialzo o al ribasso.

Se guardiamo ai numeri strutturali, Federalberghi nel II trimestre rileva presenze alberghiere del +4,3% sul 2024, ma un +0,9% sul cumulato da inizio anno (con italiani in lieve calo, stranieri in crescita). Insomma: bene, ma non “record su record” ovunque. Dall’altra parte, l’osservatorio ENIT/ISNART aveva già fotografato a luglio un agosto quasi sold-out: “8 camere su 10 già prenotate”, con stima di almeno 90% di saturazione nella settimana di punta e circa 19 milioni di arrivi aeroportuali dall’estero sull’intera estate. Indizio che la componente straniera resta la leva decisiva del 2025.

A monte di tutto, c’è poi il bacino di chi intendeva partire: per l’Osservatorio Turismo Confcommercio-SWG erano 18,1 milioni gli italiani in viaggio ad agosto (spesa media 975 €), con il 70% che resta in Italia. È un indicatore di propensione (sondaggio), non un consuntivo: utile per capire l’aria che tira, non per decretare “record” o “flop”.

Come valutare l’estate 2025?

Insomma, il disallineamento è fisiologico e dipende da cosa si misura, da quando si misurano i dati, da quale perimetro si tiene in considerazione e da come si confrontano i numeri.

Alla fine, i dati dell’agosto 2025 ci dicono che la mobilità è intensa ma non estrema: ci sono volumi molto alti su strada, ma con criticità limitate e picchi più distribuiti rispetto alla retorica del “tutti in coda”. Poi ci dicono che la domanda turistica è comunque sostenuta, trainata dagli stranieri e ben sostenuta nelle città d’arte e in alcune regioni balneari/montane; la propensione degli italiani resta ampia (18,1 milioni volevano partire), ma con segnali di soggiorni più brevi o più “parsimoniosi” in certe aree. L’estate alberghiera è abbastanza buona ma senza trionfalismi: il trimestre è sopra il 2024, l’anno è leggermente positivo, con mix che favorisce l’internazionale. I voli sono in crescita moderata: a giugno si è visto un +3,6% passeggeri; agosto conferma il trend ma i consuntivi arriveranno a settembre.

Non è vero che “non c’è nessuno in giro”: gli indicatori dicono che si viaggia molto e si spende con attenzione. E non è vero neppure il contrario, cioè che “è tutto record”: molti risultati sono buoni, non eccezionali. È vero invece che le città e i territori che organizzano l’accoglienza, pianificano i cantieri e usano bene l’informazione (previsioni, bollini, destagionalizzazione) reggono meglio la folla. E che per leggere agosto, oggi, bisogna aspettare la fine dell’estate e mettere insieme i pezzi.