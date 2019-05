Roma, 8 maggio 2019 - Un problema alle corde vocali e poi l'operazione. Eros Ramazzotti sospende il suo 'Vita ce n'è World Tour', che lo avrebbe visto protagonista sui palchi d'America. Partito con la data zero da Modena lo scorso febbraio, il cantautore è ora costretto a due mesi di stop per la riabilitazione.

Ad annunciarlo è lo stesso Eros che, con una foto assieme al suo medico su Instagram, dice: "Alla fine della prima fase del tour ho dovuto necessariamente fermarmi per farmi operare alle corde vocali per un problema di ispessimento ancora più forte di prima".

Il cantante esprime il suo profondo dispiacere, scusandosi coi fan e rassicurando che recupererà le tappe in Usa, Messico e Sud America l'anno prossimo. Il tour riprenderà regolarmente l'11 luglio da Locarno (Svizzera) e proseguirà per 2 mesi con i festival musicali. Finora 'Vita ce n'è tour' ha registrato sold out nelle tappe europee, vendendo oltre 550mila bigliett in tutto il mondo.

E, in attesa di rivedere Ramazzotti sul palco per celebrare i suoi 35 anni di carriera, venerdì 10 maggio esce in rotazione radiofonica il suo nuovo singolo 'Siamo', quarto estratto dall'ultimo album, già disco di platino in Italia. Il brano porta la firma di Ramazzotti e Cheope per il testo e di Federica Abbate e Dario Faini per la musica.