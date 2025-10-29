Eros Ramazzotti e Alicia Keys cantano una nuova Aurora: il duetto (nascosto) nella tracklist dell’album

Milano – Con tutta probabilità è il nome di Alicia Keys quello ancora nascosto nella tracklist del nuovo album di Eros Ramazzotti “Una storia importante” (e del suo omologo iberico “Una historia importante”), in uscita il 21 novembre, diffusa da lui stesso nelle ultime ore, svelando la partecipazione di Ultimo a “Un’emozione per sempre”, di Max Pezzali a “Come nei film”, di Jovanotti a “La mia strada”, di Elisa a “Buona stella”, di Andrea Bocelli a “Se bastasse una canzone”, dell’idolo messicano Carín León ad “Otra como tu”, di Giorgia a “Quanto amore sei” e della stella argentina Lali Espósito a “Fuego en el fuego”.

Eros Ramazzotti e Tina Turner in concerto allo stadio Meazza di Milano

Un viaggio musicale nella storia di Eros

Come si evince dai titoli un viaggio del mondo di Ramazzotti che somma passato e presente spingendosi fino alla “L’aurora” scelta dall’eroina di “Songs in A minor” per il suo contributo. Una scaletta completata da “Domani”, “Solo insieme a te”, “Stupide parole romantiche”, “5 Secondi”.

Eros Ramazzotti con Cher

I duetti di Eros Ramazzotti, da Patsy Kensit a Tina Turner e Nicole Scherzinger, Cher e Anastacia

Quello con la Keys, giù dal palco Alicia Augello Cook, è l’ultimo faccia a faccia di una lunga lista d’incontri con le regine delle hit parade angloamericane che l’(ex) ragazzo nato ai bordi di periferia ha iniziato a scrivere nella seconda metà degli anni Ottanta con “La luce buona delle stelle” assieme a Patsy “spallina” Kensit nell'album “Certi momenti”, proseguendo poi il cammino assieme all’inarrivabile Tina Turner di “Cose della vita”, alla Cher di “Più che puoi” all’ex Pussycat Dolls Nicole Scherzinger di “Fino all’estasi”, all’Anastacia di “I belong to you (Il ritmo della passione)”.

Eros Ramazzotti e Anastacia

Il 9 giugno 2026 il concerto a San Siro

Alicia permettendo, proprio il duetto con la grintosa interprete di Chicago è quello che Ramazzotti ricorda con maggior piacere. “Assieme ad Anastacia stavamo incidendolo in studio a Milano, quando le ho detto che dovevo scappare per andare a prendere mia figlia Aurora all’uscita di scuola. È voluta venire con me…”. Fra tre settimane l’uomo di “Adesso tu” presenta l’album, mentre il 9 giugno è in concerto tra i sacri spalti di San Siro e non è detto che Miss Keys, come fece la Turner, non possa essere della partita.