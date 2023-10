Eros Ramazzotti compie 60 anni: la carriera, gli amori e alcune curiosità

Roma, 28 ottobre 2023 – Tanti auguri a Eros Ramazzotti. L’artista, tra i più celebri a livello italiano e internazionale, festeggia oggi il suo sessantesimo compleanno. La carriera del cantante romano, che ha venduto circa 60 milioni di copie dei suoi dischi, è cominciata nei primi anni Ottanta. Eros è nato nel 1963 nella periferia della Capitale, come avrebbe poi ricordato in una sua celebre hit. Il padre, Rodolfo, era operaio edile, la madre, Raffaella, faceva la casalinga. Nel 1984 Ramazzotti ha debuttato a Sanremo, nella sezione Nuove Proposte, con il brano ‘Terra Promessa’. Due anni dopo, ha vinto il festival della musica italiana con la canzone ‘Adesso tu’. In quasi quarant’anni, nella sua lunga e brillante carriera, Ramazzotti ha avuto l'opportunità di duettare e collaborare con alcune delle più grandi star della musica mondiale, tra cui Tina Turner, Cher, Anastacia, Ricky Martin, Joe Cocker, Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Carlos Santana, Giorgia, solo per citarne alcuni. Tra le sue canzoni di maggior successo, oltre a quelle già ricordate, figurano anche ‘Se bastasse una canzone’, ‘Cose della vita’, ‘Un'altra te’, ‘Più bella cosa’.

Dalila Gelsomino

Nei mesi scorsi Eros è uscito allo scoperto pubblicando sui social affettuose e tenere foto con Dalila Gelsomino, milanese, classe 1989, un laurea in Economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo. Dal 2016 la Gelsomino vive in Messico. Lo scorso ottobre, in occasione del cinquantanovesimo compleanno di Ramazzotti, l’artista romano avrebbe festeggiato a Cancun in privato e in compagnia di Dalila. In quel momento, però, l’ex modella non è comparsa pubblicamente. A metà marzo 2023, invece, è stato Eros a pubblicare sui social la foto di un loro bacio, facendo gli auguri alla fidanzata, che festeggiava i suoi 34 anni.

Michelle Hunziker

Il primo matrimonio di Eros Ramazzotti è stato con Michelle Hunziker. Il cantante e la conduttrice si sono conosciuti nel 1995 a un concerto dell’artista e si sono sposati tre anni dopo. Dal loro amore, il 5 dicembre 1996, è nata Aurora. Alla fine di marzo 2023, Eros e Michelle sono diventati nonni: è arrivato, infatti, il piccolo Cesare, figlio di Aurora e del compagno, Goffredo Cerza. Nonostante la separazione avvenuta nel 2002 e il divorzio formalizzato qualche anno più tardi, Ramazzotti e Hunziker hanno creato negli anni un rapporto molto stretto e profondo.

Marica Pellegrinelli

Nel 2009 Eros si è fidanzato con Marica Pellegrinelli, che poi ha sposato in seconde nozze nel 2014. I due si sono poi separati cinque anni dopo, nel 2019. Dalla coppia sono nati Raffaela Maria e Gabrio Tullio. Verso la fine del 2021 la Pellegrinelli ha iniziato una nuova storia con il dj olandese William Kouam Djoko.

Curiosità

- In diverse occasioni e interviste Eros ha dichiarato che per lui Claudio Baglioni è stato un Maestro. - Nonostante sia nato a Roma e sia molto legato alla sua città natale, Ramazzotti è un tifoso della Juventus. - Da qualche tempo il cantautore si dedica alle arti marziali, precisamente al Kyokushinkai karate. Ha cominciato ad allenarsi in una palestra vicino a Brescia dopo una brutta caduta nel 2020 e a un intervento alla spalla destra. Ha scoperto un mondo che gli è piaciuto molto, fatto di disciplina, forza, resistenza, sopportazione del dolore. Non ha preso le cinture e non combatte, ma si diverte molto a proseguire in questo percorso, tra sport e filosofia.