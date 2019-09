Arezzo, 5 settembre 2019 - Centoventicinque metri di organza rosa vivo per vestire un sogno, un ideale, una speranza. Un abito a forma di cuore, e altri due abiti tutte ruches da gran sera. E' stato questo l'omaggio della moda di Ermanno Scervino all'evento #Pinkheart organizzato da Beppe Angiolini della boutique-faro del lusso e della creatività in Piazza Grande ad Arezzo, martedì sera, con cinquemila persone seduti sugli spalti già installati per la Giostra del Saracino per ammirare la collezione autunno-inverno di Ermanno Scervino indossata da 25 modelle e da 12 signore aretine in rappresentanza di ANDOS, Associazione Nazionale Donne Operate al Seno.

Una serata di gioia e di testimonianza, un segnale di positività e di rinascita a tema bellezza e stile, altissimo artigianato ed eccellenza del Made in Italy, in una Arezzo che ha risposto con generosità e tanto cuore all'appello di Beppe Angiolini e di ANDOS. A presentare la serata una scintillante Filippa Lagerback e una spiritosa e pungente 'Lucianina' Littizzetto, con loro anche Martina Colombari, Paola Barale, Federica Fontana. Colonna sonora tutta al femminile, da Gianna Nannini a Gabriella Ferri passando per Loredana Bertè, un inno a tante bellissime che ogni giorno combattono la malattia e che ieri sera hanno mostrato spigliatezza e charme nell'indossare abiti e cappotti Ermanno Scervino, tra pizzi e volant.

Passerella a tinte rosa sulla lizza e tutto intorno 8000 piante di erica. Poi lo show con le modelle, professioniste e non, e la standing ovation finale a loro, ad Ermanno Scervino e a Beppe Angiolini che ha potuto contare sull'appoggio del Comune di Arezzo, della Regione Toscana e della Provincia di Arezzo. Spettacolo di sbandieratori in Piazza Grande tra trombe, tamburi, acrobati e continui applausi. "Stasera celebriamo la vita", ha detto Filippa mentre Lucianina Littizzetto infiamma gli spalti con le sue battute. "Ho detto a Ermanno dai fammi sfilare, lo sai che sono una gnocca! questa piazza è una figata pazzesca!", dice la comica torinese tutta di nero vestita. "Ci sono vestiti fighissimi, ma qui quel che importa è dire che le donne sono vive, che questa è una serata di rinascita", conclude Littizzetto mentre arrivano i brividi e gli applausi affettuosi e ammirati a ogni uscita delle signore dell'ANDOS:

Emozioni allo zenit e applausi infiniti per la grandissima Ornella Vanoni, anche lei qui per ANDOS, che ha cantato 5 successi e recitato una toccante poesia di Alda Merini dedicata al coraggio delle donne. La resilienza fa scuola, contro la malattia bisogno lottare, andare avanti, con le note di 'Senza fine' e la pelle d'oca per 'Domani è un altro giorno'.

