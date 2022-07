Ermal Meta, la confessione: "Da giorni mi si gonfiano testa e viso". E annulla 2 concerti

Roma, 27 luglio 2022 - Ermal Meta e la malattia misteriosa che mette in ansia i fan. Annulla i concerti e svela: “Sono diversi giorni che mi si gonfiano varie parti del viso e della testa. Dapprima credevo che potesse essere un colpo d’aria, ma così non è”. La confessione, affidata ieri al proprio profilo Instagram, è corredata da alcune foto eloquenti.

"Non sto morendo, tranquilli raga"

Con il passare delle ore, la notizia prende quota e allora l'artista, vincitore di Sanremo 2018, interviene di nuovo a tranquillizzare i fan: "A leggere certi siti pare che io stia morendo - scrive in un Tweet -. Tranquilli raga, riposo e cortisone faranno il loro. Ci vediamo fra qualche giorno”.

Le parole ai fan su Facebook

Poi torna a parlare su Facebook, per tranquillizzare chi ha già il biglietto. "Ciao Amici, al contrario di quello che è stato riportato da alcuni siti (boh!) il tour prosegue seppur con qualche piccola modifica. Purtroppo le date del 29 e del 30 luglio verranno annullate. Necessito di qualche giorno in più per tornare ad avere un volto normale. I biglietti saranno interamente rimborsabili entro il 28 di agosto presso i circuiti utilizzati in fase di acquisto. Mando un abbraccio a tutti coloro che avrebbero voluto venirci a trovare nelle date di Trento e di Monte Cucco. Spero di poterci rifare presto". Poi una promessa. "Il prossimo appuntamento è direttamente il 31 luglio a Porto Recanati. Ho una bella notizia per tutti quelli che mi scrivono per una data in Puglia. Ci vedremo il 12 agosto! Fate swipe per scoprire dove! Vi abbraccio e vi ringrazio per l’affetto che mi state riservando. Sempre al vostro servizio".

Due concerti annullati "a malincuore"

“A malincuore mi vedo costretto ad annullare gli appuntamenti di Peschici e del Giffoni in quanto devo approfondire e soprattutto risolvere questa situazione. Mi dispiace molto. Chiedo scusa agli organizzatori degli eventi e ai fan. Ci vediamo presto”, ha aggiunto.

Date cancellate

Le date cancellate del tour estivo dell’artista sono al momento i due prossimi appuntamenti live previsti il 29 luglio a Villa Lagarina (Trento) per Castelfork e il 30 luglio a Pian Di Spilli - Monte Cucco (Perugia) per Suoni Controvento. L’organizzazione del tour sottolinea che è possibile richiedere il rimborso entro il 28 agosto presso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto.

Date confermate

Confermate invece le successive date del tour estivo, prodotto e organizzato da Mescal, Friends&Partners e Vertigo: 31 luglio - Porto Recanati (MC), Arena Beniamino Gigli; 3 agosto - Udine, Castello; 8 agosto - Gavorrano (GR), Teatro Delle Rocce; 9 agosto - Forte Dei Marmi (LU), Villa Bertelli; 10 agosto - Gatteo (FC), Mura Castello Malatestiano; 12 agosto - Castellana Grotte (BA), Piazze d’Estate 2022 (ingresso gratuito, nuova data); 14 agosto - Serra S. Bruno (VV), Piazza Calipari; 16 agosto - Pollina (PA), Teatro Pietra Rosa; 17 agosto - Zafferana Etnea (CT), Anfiteatro Falcone e Borsellino; 20 agosto - Roseto Capo Spulico (CS), Parco Qualità della Vita.