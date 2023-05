La scrittrice Erin Doom si svela da Fazio: ecco chi è

Erin Doom si svela. La misteriosa autrice di cui si sa soltanto che si chiama Matilde, ha meno di 30 anni, è emiliana (anche se ora si è trasferita in un'altra regione) ed è laureata in legge. Nella puntata di questa sera ha mostrato per la prima volta il proprio volto. "Sono sempre stata una persona introversa, molto schiva e ho scelto l'anonimato perché è più adatto alla mia indole - racconta a Fazio - col passare del tempo, però, sentivo che mi stavo perdendo qualcosa".. Poi, sul cognome d'arte, Doom, spiega: "L'ho scelto perché in inglese significa sia destino sia condanna".

Dopo aver pubblicato "Fabbricante di lacrime" (il libro più venduto in Italia nel 2022, e da cui sarà presto tratto un film) e "Nel modo in cui cade la neve", il 16 maggio Magazzini Salani (che ha scoperto l'autrice sulla piattaforma Wattpad) porterà nelle librerie "Stigma", il nuovo romanzo della scrittrice, la cui trama promette di essere travolgente, ricca di emozioni e anche di tormenti. Erin Doom ha parlato dei temi del nuovo libro, Stigma: "Ho sempre voluto raccontare realtà lontane dalle mie".